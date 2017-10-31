Шаляпин и Копенкина пришли на "Дом-2"

Бывшие супруги Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина отметились на скандально известном телепроекте "Дом-2". Фотографией с шоу поделился популярный исполнитель.

Певец Прохор Шаляпин и риэлтор элитной недвижимости Лариса Копенкина снова сблизились. Парочка часто появляется вместе на светских мероприятиях, а недавно посетила телепроект "Дом-2". Новостью поделился Прохор Шаляпин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с бывшей женой. "Привел Ларису на Дом2... Держись, страна!!! 🔥😜✌🏻 " – подписал снимок Шаляпин.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к перспективе участия Прохора и Ларисы в реалити-шоу. "Вы на одной волне, всегда оба улыбаетесь, ВЫ – пара!", "Оруууу😂😂😂😂😂😋", "Вот единство душ, вам просто вместе з...сь👍, а нам приятно смотреть на вашу радость в глазах!", "Прохор и лариса все опять вмести. неразлучная пара☺☺☺", "Ее не в Дом-2 , ее в Дурдом-1..))", "задолбали уже", "Не все каналы обошли?", "Нафига они тогда развелись????!!!!!!!!!!??????? Если везде вместе ходят", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Напомним, Прохор и Лариса были женаты всего год. Копенкина и Шаляпин познакомились на Ямайке в 2012, чем доставили массу переживаний своим близким. Мать Прохора отказалась благословлять сына на свадьбу с женщиной, которая "лишила ее надежды на внуков". Сын новоиспеченной невесты также отказался признавать в лице певца отчима.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Окт 30 2017 в 10:40 PDT

В 2014 году они развелись, так как у звезды сцены появилась новая возлюбленная – модель Анна Калашникова, которая впоследствии подарила ему сына. Прохор собирался жениться на девушке, и они даже полностью спланировали свадьбу, но бракосочетание не состоялось. На программе "Пусть говорят" были озвучены результаты экспертизы ДНК, согласно которым сын Калашниковой не является биологическим ребенком Шаляпина.

