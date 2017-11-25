После ухода мужа звезда "Дома-2" стала весить 30 кг

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Мария Кохно рассказала о тяжелых переживаниях, которые выпали на ее долю во время отношений с бывшим мужем и сразу после их расставания. Девушка стала страдать анорексией – ее вес достиг 30 килограммов.

Мария Кохно призналась, что ее анорексия связана исключительно с непростыми отношениями с супругом. "Я перестала есть, чтобы на что-то отвлекаться. Когда ты голодный, ты думаешь только о еде, другие проблемы тебя не тревожат. Я целенаправленно доводила себя до такого состояния", – цитирует StarHit звезду "Дома-2".

Впрочем, признаки анорексии стали проявляться еще тогда, когда влюбленные были вместе. "В этот момент у меня пришло какое-то осознание, ведь я почти умирала от истощения. Мой вес достиг 30 килограммов. Тогда поняла, что или останусь с ним, но умру, или уйду и буду жить", – вспомнила она.

Мария Кохно добавила, что с бывшим мужем они расстались в прекрасных отношениях, но стараются контактировать как можно меньше. В противном случае чувства вновь одерживают верх. "Пока я была на проекте, иногда возвращалась к нему", – призналась девушка.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Ноя 16 2017 в 12:06 PST

"Он был у меня первый. Я настолько сильно влюбилась, что готова была идти на край света. Когда он изменял мне, не стесняясь, я терпела. Пока не заболела анорексией", – добавила она.

Впрочем, официально супруги развод так и не оформили. "Я думаю, у нас какой-то психологический барьер. Мы оба испытывали безумные чувства. Ему очень трудно со мной развестись, и мне пока тяжело. Не могу сказать, что конкретно нам мешает это сделать", – заметила Кохно.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Ноя 24 2017 в 4:35 PST

Восстановление после болезни далось девушке тяжело. Стресс на телестройки постоянно выбивал ее из колеи. "Мне нельзя совершенно нервничать, сразу происходит задержка жидкости. У меня руки очень сильно поправились, но это все издержки недуга", – рассказала Мария Кохно.

Публикация от Кохно Мария (@marynova888) Ноя 21 2017 в 4:26 PST

Девушка по-прежнему ходит на специальные процедуры, сидит на строгой диете, регулярно занимается спортом и ходит на массаж. Не обошла она стороной и услуги пластических хирургов. "Сделала пластику груди, она потеряла форму после болезни, была просто как тряпка. Потом решилась на ринопластику, у меня плохо дышал нос. Конечно, это отговорки. Я сделала это, чтобы эстетически он был лучше. Я увеличила губы", – откровенно перечислила Кохно.