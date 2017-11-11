Больная раком сестра известной певицы сошла с ума

Певица и композитор Катя Семенова дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как боролась с раком своей старшей сестры и проиграла.

Катя Семенова стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В 11 лет будущая артистка стала сиротой и ее на воспитание взяла старшая сестра Людмила. Родственнице было 25 лет, у нее имелись муж и двое детей. Людмила много работала и, чтобы как-то подбодрить себя, периодически покупала ликер, который распивала вместе с сестрой. Поэтому, по признанию Кати, когда в старшей школе ее одноклассники начали тихонько выпивать, она не поддавалась на их уговоры, ей это было уже неинтересно.

После рождения второго ребенка Людмила стала себя плохо чувствовать и много лет спустя выяснилось, что у нее рак груди. Причем женщина не желала верить в свой диагноз, а когда Катя правдами и неправдами привезла ее в онкологический центр, та ее на эмоциях даже прокляла.

Видя страдания сестры, Семенова призналась, что даже сказала тогда: "Господи, пусть ее машина собьет, чтобы она больше не мучилась". Людмила же дала себе установку, как мать, умереть в 47 лет 13 сентября. А когда этого не случилось, буквально на следующий день, 14 сентября, Людмила натурально сошла с ума. Медики сказали Кате, что у них другая специальность, они не могут ее лечить от слабоумия и выписали. К тому же в онкологическом плане у Людмилы ситуация была стабильной.

Женщина прожила еще два года. 16 февраля у нее день рождения. Катя ей подарила духи, которыми сама пользовалась и которые та обожала. Днем позже Семенова раздобыла для сестры дорогущее лекарство, по цене автомобиля, которое могло помочь. 18 числа Людмиле сделали укол и ей даже стало лучше. Однако вечером того же дня она умерла.

На похоронах Катя Семенова надушила сестру духами, которые ей подарила на день рождения. А сама больше никогда такими не пользовалась. У Людмилы осталось трое детей. Лишь с племянником Дмитрием Катя поддерживает отношения. Отметим, что свой главный секрет – на миллион – Семенова так и не раскрыла.