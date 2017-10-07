Фадееву припомнили работу со звездой "Дома-2"

До масштабов настоящего скандала раздули действующие и бывшие участники шоу "Дом-2" просьбу продюсера Максима Фадеева не приходить на прослушивания на роль солистки группы SEREBRO участникам различных сомнительных проектов. Припомнили ему и работу с Олегом Майами, который появился на экранах как раз благодаря телестройке.

Отметим, сам Максим Фадеев, когда просил героев различных телешоу не посылать заявки на участие в группе SEREBRO сразу оговорился, что работает с Олегом Майами. "Это был мой первый опыт и последний. Больше испытывать судьбу я не буду", – заверил продюсер.

"Я столкнулся с колоссальной сложностью в процессе их перепозиционирования. Так как мнение о них уже сложилось в зависимости от их поведения на шоу. И мне понадобилось 5 лет, чтобы убедить людей, что Олег Майами – это личность и хороший музыкант, коим он и является", – объяснил он свою позицию.

Публикация от Олег Майами ⚡️ (@miamioleg_official) Окт 6 2017 в 9:30 PDT

Многие участники "Дома-2", которые за рамками телепроекта нашли себя в какой-то другой деятельности, в том числе – в пении, восприняли эти слова на свой счет. "Этот пост повлек за собой очень много негатива в мою сторону. На меня обрушились насмешки, язвительные комментарии, обсуждения. Я считаю, что Максим в своем сообщении незаслуженно обидел всех бывших участников телешоу, сказав, что эта якобы плохая репутация и клеймо мешают в дальнейшей раскрутке и развитии", – цитирует StarHit звезду телестройки Юлию Салибекову.

Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova) Окт 6 2017 в 1:24 PDT

Она уверена, что проблемы, с которыми столкнулся Максим Фадеев при работе с Олегом Майами, не в участии в шоу. а в поведении певца на нем. "Там Олег был слабым, вечно мечущимся парнем, над ним смеялись. С этой славой он ушел, и именно это теперь не дает ему выглядеть серьезно, несмотря на талант и покровительство Фадеева", – уверена девушка.

Публикация от Юлё Салибекова (@salibekova) Окт 4 2017 в 6:18 PDT

К самому отказу она отнеслась спокойно. "Не подходим – пожалуйста. Фадеев – продюсер, создатель SEREBRO и других проектов. Только он может решить, кого надо брать в команду и почему, но он мог выразиться и помягче", – заметила Юлия Салибекова.

Ведь продюсер не последний человек в мире шоу-бизнеса, к нему многие прислушиваются, и своей резкой реакцией на участников "Дома-2" он закрывает перед ними многие двери, уверена она. "В любом случае спасибо ему, что уделил время и посмотрел наши ролики – очень приятно. Желаю ему найти тех солистов, которых он хотел", – подчеркнула она.