Фадееву припомнили работу со звездой "Дома-2"
Отметим, сам Максим Фадеев, когда просил героев различных телешоу не посылать заявки на участие в группе SEREBRO сразу оговорился, что работает с Олегом Майами. "Это был мой первый опыт и последний. Больше испытывать судьбу я не буду", – заверил продюсер.
"Я столкнулся с колоссальной сложностью в процессе их перепозиционирования. Так как мнение о них уже сложилось в зависимости от их поведения на шоу. И мне понадобилось 5 лет, чтобы убедить людей, что Олег Майами – это личность и хороший музыкант, коим он и является", – объяснил он свою позицию.
Многие участники "Дома-2", которые за рамками телепроекта нашли себя в какой-то другой деятельности, в том числе – в пении, восприняли эти слова на свой счет. "Этот пост повлек за собой очень много негатива в мою сторону. На меня обрушились насмешки, язвительные комментарии, обсуждения. Я считаю, что Максим в своем сообщении незаслуженно обидел всех бывших участников телешоу, сказав, что эта якобы плохая репутация и клеймо мешают в дальнейшей раскрутке и развитии", – цитирует StarHit звезду телестройки Юлию Салибекову.
Она уверена, что проблемы, с которыми столкнулся Максим Фадеев при работе с Олегом Майами, не в участии в шоу. а в поведении певца на нем. "Там Олег был слабым, вечно мечущимся парнем, над ним смеялись. С этой славой он ушел, и именно это теперь не дает ему выглядеть серьезно, несмотря на талант и покровительство Фадеева", – уверена девушка.
К самому отказу она отнеслась спокойно. "Не подходим – пожалуйста. Фадеев – продюсер, создатель SEREBRO и других проектов. Только он может решить, кого надо брать в команду и почему, но он мог выразиться и помягче", – заметила Юлия Салибекова.
Ведь продюсер не последний человек в мире шоу-бизнеса, к нему многие прислушиваются, и своей резкой реакцией на участников "Дома-2" он закрывает перед ними многие двери, уверена она. "В любом случае спасибо ему, что уделил время и посмотрел наши ролики – очень приятно. Желаю ему найти тех солистов, которых он хотел", – подчеркнула она.
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