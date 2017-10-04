Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа

Звезда фильма "Приключения Буратино" Татьяна Проценко дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как разрушился ее брак и как она встретила новую любовь.

Татьяна Проценко воплотила образ Мальвины – девочки с голубыми волосами. Самое интересное, что она до сих пор дружна с коллегами по сказке "Приключения Буратино". "С Буратино (Дмитрий Иосифов) и Пьеро (Роман Столкарц) мы до сих пор общаемся. Знаете, я ведь была влюблена в Пьеро, теперь это уже не секрет. А сейчас мы дружим семьями, он иногда приезжает к нам", – поведала Проценко.

Татьяна без стеснения рассказала о том, что у нее была бурная молодость, она часто влюблялась, искала своего мужчину. Однако первый брак не увенчался успехом. "Замуж вышла в 28 лет. Первый муж Аркадий тоже связан с кино: он занимается компьютерной графикой, многие последние блокбастеры – его рук дело. Женились мы по любви, но брак оказался неудачным, пришлось пережить и измену, и пьянство мужа..." – призналась Татьяна.

Проблемы начались вскоре после рождения их дочери Анны. "Я после рождения ребенка, как и любая женщина, изменилась. А ему это, наоборот, развязало руки. Случайные измены можно простить, когда человек приходит и кается, мол, бес попутал. У нас же был другой случай: все потихоньку копилось, мы понимали, что не хотим жить друг с другом, а это стало последней каплей. В итоге я сказала: "Разводимся!", а он ответил: "Ну и хорошо". Конечно, страшно было остаться одной с маленьким ребенком на руках, развод стал одним из самых тяжелых моментов. Мне пришлось переехать к маме и выйти на работу", – цитирует Татьяну Проценко сайт "Комсомольская правда".

Собственно, на новой работе звезда "Буратино" и встретила будущего второго мужа. Им оказался исполнитель роли Ивана-подкидыша из сказки "После дождичка в четверг" Алексей Войтюк. Они работали в одном корпоративном журнале: она – редактор, он – верстальщик. Причем оба пережили тяжелые разводы и вряд ли были готовы к новым отношениям.

Однако чувства все равно взяли верх. Новый муж принял дочь Татьяны как родную. Сейчас Ане уже 18, а общему сыну Вове – 13. "Я очень счастливая женщина", – заявила Татьяна Проценко.