Анастасия Волконская-Решетова рассказала о трудном детстве

В Санкт-Петербурге прошел первый всероссийский фестиваль-премия лидеров социальных сетей Instar#Awarads.ru. Главной звездой церемонии стала Анастасия Волконская-Решетова. Одни шли посмотреть на невесту Тимати. А другим было интересно поговорить с одним из топовых блогеров. Среди последних оказался и корреспондент Dni.Ru.

Анастасии Волконской-Решетовой всего 21 год, но она – успешная бизнес-леди. К марке одежды и клинике, которыми владеет невеста Тимати, скоро добавится концептуальный салон красоты. А еще она пишет книги и успевает вести соцсети, где у нее более полутора миллионов подписчиков.

"Анастасия, я слышал, что Вас воспитывал отец и держал, что называется, в ежовых рукавицах. А добились Вы сегодняшнего успеха благодаря или вопреки домострою, который у вас царил?" – спросил корреспондент Dni.Ru невесту Тимати.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Окт 1 2017 в 1:33 PDT

"Мои родители развелись, когда я была совсем маленькой, – рассказала о разыгравшейся семейной драме Анастасия. – Меня вместе с моей младшей сестрой Валентиной воспитывал отец Григорий Анатольевич. Он у меня полковник, кандидат юридических и исторических наук. Поэтому держал нас в строгости".

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Окт 2 2017 в 3:56 PDT

"Дисплина и порядок – главное, что требовалось, – продолжает Настя. – Мы должны были вставать в 6 утра, в наши обязанности входило мытье посуды, уборка в квартире. Гулять после 9 вечера строго запрещалось. А еще папа учил нас одеваться за 45 секунд. Возможно, тогда я злилась на него. Но потом поняла, как он был прав. Именно благодаря строгости отца я многому научилась, закалился мой характер. Поэтому отцу я очень благодарна".

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) Авг 19 2017 в 8:45 PDT

"А сегодня мне вторым отцом стал мой молодой человек. Он тоже любит порядок, четкость, всегда занят делом", – улыбается девушка Тимати.

