Невеста Тимати выставила округлившийся живот

Звезда сериала "Молодежка" Наталья Рудова опубликовала в своем микроблоге фото с невестой рэпера Тимати Анастасией Решетовой, вызвавшее жаркие дискуссии. Подруги демонстрируют большие животы.

Актриса любит высмеивать слухи о себе и своих знакомых в социальных сетях. Последнее фото – своеобразная реакция Рудовой на сплетни о беременности возлюбленной Тимати.

"А рожать они решили в LA (Лос-Анджелесе. – Прим. ред.)... Детей оставили там же, тут холодно... Пусть в тепле растут!" – подписала Наталья публикацию в Instagram. Поклонники к фото отнеслись по-разному. Некоторые поверили, что подружки находятся в интересном положении. "Решетова, кажется, с Тимати? Она что, от него беременна? А Рудова тоже, и от кого!?" – интересуется одна из подписчиц.

Кому-то снимок показался забавным, а других чувство юмора Рудовой привело в негодование. "Анастасия, было бы очень круто, если бы ты действительно забеременела...", "Уже давно не смешно... Может, хватить надувать живот?", "Зачем этим шутить и постоянно на этом акцентироваться, не понимаю, некоторые слезами давятся, потому что не дано, а вы...", "Как-то глупо медийным персонам так себя вести", "Вот было бы здорово, если правда! У Тимати подрастает замечательная дочурка. Ей срочно нужен братик или сестричка", – написали подругам фолловеры.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) Сен 25 2017 в 7:57 PDT

Отметим, ранее в Сети обсуждалась скорая свадьба Решетовой и Тимати, но Анастасия опровергла эти слухи. В одном из интервью она заявила, что если бы действительно выходила замуж, то СМИ узнали бы об этом в последнюю очередь.