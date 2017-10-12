Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство

В битве Марии Максаковой за многомиллионное наследство покойного мужа Дениса Вороненкова неожиданный поворот. Стало известно о том, что суд арестовал все имущество и счета экс-супруги убитого бывшего депутата, на которое и претендовала оперная дива.

В середине сентября начался суд за наследство Дениса Вороненкова, который оставил недвижимости, по некоторым оценкам, примерно на миллиард рублей. Однако Мария Максакова, подавшая в суд на раздел имущества как наследница первой очереди, претендовать может на меньшую долю в имуществе мужа.

Вообще, половина наследства Вороненкова представляет собой нажитое им в браке с предыдущей женой Юлией с 1997 по 2015 годы. На него претендуют четверо детей Вороненкова: 25-летняя Екатерина – дочь от первых отношений, 19-летний Николай и 16-летняя Ксения – дети от брака с Юлией Вороненковой, годовалый Иван – сын от брака с Марией Максаковой, сама Мария Максакова и мать убитого депутата.

Сам Вороненков почти ничем не владел. Основная часть имущества покупалась на имя родственников или переписывалась на них в последние годы. При этом на Марию Максакову не оформлено практически ничего, как и на ее сына Ивана.

Суд отложил заседание по спору за имущество Вороненкова. Но тут в битве оперной дивы за наследство случился неожиданный поворот. Стало известно, что на данный момент все имущество и счета Юлии Вороненковой арестованы. "По нашему процессу все имущество арестовано судом. Арест происходит без вызова сторон. Арест наложен только на долю Юлии Вороненковой – это то, на что Мария и дети могут претендовать. Оценка этого имущества далека от миллиарда, прозвучавшего в прессе, потому как практически все, что заработано, Вороненков отдал детям от брака с Юлией", – цитирует адвоката Максаковой Татьяну Боголюбскую сайт "Комсомольская правда".