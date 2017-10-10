Муж избивал и использовал Максакову

Скандальная вдова Мария Максакова вновь предстала перед зрителями передачи Андрея Малахова. На этот раз темой ток– шоу была новая версия убийства супруга оперной дивы бывшего депутата Дениса Вороненкова.

Украинские власти утверждают, что мужа певицы мог заказать ее бывший гражданский супруг, вор в законе Тюрик (он же – Владимир Тюрин). В студии, среди немногочисленных защитников героини оказалась актриса и радиоведущая Алла Довлатова, которая получив в руки микрофон, сразу обратилась к Максаковой и сделала комплимент ее внешнему виду.

На вопрос ведущего, считает ли Алла Довлатова, что мотив преступления – ревность, та ответила, что острое чувство могло стать причиной убийства, но ей жутко в это поверить. Далее сама экс–сожительница Тюрина поспешила подкрепить убеждения подруги. "Это страшный человек, который совместил для себя приятное с полезным", – заявила Максакова.

На что Малахов не выдержал и поинтересовался, с какой целью Максакова родила обидчику двоих детей, если он действительно такой страшный, неоднократно избивал женщину и запугал всю ее семью. Певица изменилась в лице, опустила взгляд и произнесла: "можешь считать меня временным инкубатором". Реплика Марии взорвала зал, но осталась без комментариев гостей и ведущего.

Напомним, с подозреваемым в убийстве Вороненкова криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, считавшимся главой русской мафии в Испании, Мария Максакова долгое время встречалась, а затем жила в фактическом браке. От него у женщины есть двое детей – сын Илья и дочь Людмила. После разрыва отношений с первым мужем певица встречалась с известным ювелиром Джамилем Алиевым.