Муж избивал и использовал Максакову
Украинские власти утверждают, что мужа певицы мог заказать ее бывший гражданский супруг, вор в законе Тюрик (он же – Владимир Тюрин). В студии, среди немногочисленных защитников героини оказалась актриса и радиоведущая Алла Довлатова, которая получив в руки микрофон, сразу обратилась к Максаковой и сделала комплимент ее внешнему виду.
На вопрос ведущего, считает ли Алла Довлатова, что мотив преступления – ревность, та ответила, что острое чувство могло стать причиной убийства, но ей жутко в это поверить. Далее сама экс–сожительница Тюрина поспешила подкрепить убеждения подруги. "Это страшный человек, который совместил для себя приятное с полезным", – заявила Максакова.
На что Малахов не выдержал и поинтересовался, с какой целью Максакова родила обидчику двоих детей, если он действительно такой страшный, неоднократно избивал женщину и запугал всю ее семью. Певица изменилась в лице, опустила взгляд и произнесла: "можешь считать меня временным инкубатором". Реплика Марии взорвала зал, но осталась без комментариев гостей и ведущего.
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