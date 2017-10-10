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Максакова объяснила наплевательское отношение к старшим детям

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Оперная певица рассказала об отношениях с отцом своих детей Владимиром Тюриным. Также Мария Максакова пояснила, почему не забирает к себе своих наследников Илью и Людмилу, которые сейчас находятся с родителем.
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Генпрокуратура Украины завершила расследование гибели бывшего депутата Госдумы России, мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Фактическим организатором преступления назвали бывшего избранника артистки.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

"С Тюриным я говорила через несколько дней после убийства Вороненкова. Он страшно сочувствовал. Позвонил мне сам. На тот момент мне даже на ум не могло прийти, что он каким-то образом к этому причастен. Вообще, наше с ним общение носило конфликтный характер", – призналась Мария. Сейчас мужчина поднимает на ноги старших детей певицы.

"Мы говорили исключительно о воспитании детей, на которое у нас диаметрально противоположные взгляды. Периодически он сыпал угрозами, но его словам я не придавала значения", – вспоминает Максакова. Также звезда объяснила, почему не забирает Илью и Людмилу у отца, показывая тем самым наплевательское отношение к ним – она не видится со старшими детьми, лишь изредка общаясь по телефону с сыном.

По словам Максаковой, она не хочет идти против их воли. "Нужно, чтобы они сами выразили нежелание жить с ним либо, в случае привлечения Тюрина к ответственности, у меня появится возможность забрать детей к себе", – цитирует певицу издание "Гордон".

Отметим, что Мария ранее публично критиковала своих отпрысков. Оперная дива заявляла, что ей было неприятно смотреть на выступление детей в Крыму. Она считает, что они остановились в своем развитии после того, как расстались с ней. Илья – блестяще играл на рояле и фортепиано, а дочь Людмила – на арфе.

Напомним, старшие дети оперной дивы Марии Максаковой приняли участие в детском выпуске проекта "Музыка для гурманов", который прошел в Ялте в июле этого года. В той же Ялте Илья отметил свой день рождения, ему исполнилось 13 лет. Подросток провел праздник в кругу родных, но мамы с ним рядом не было. Ранее в интервью Мария Максакова призналась, что почти не общается со старшими отпрысками из-за сложных отношений с бывшим возлюбленным, родным папой Ильи и Людмилы. 

Автор: Людмила Фоканова10 октября 2017, 17:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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