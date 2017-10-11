"Забронзовевший" Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть

Известный продюсер в своем микроблоге прокомментировал информацию о том, кто будет участвовать в "Новогоднем огоньке". Он решил оборвать "восторженную истерику".

"Вздрогнул, когда увидел сегодня новости про то, что Первый канал совместно с Одноклассниками запустил голосование за возможных участников "Новогоднего огонька", – написал Максим Фадеев на своей страничке в Instagram. "Хочу сразу оборвать восторженную истерику и пояснить, как они "прислушались", – добавил продюсер.

Он предложил пользователям соцсети задаться вопросом: кто составлял список именно этих артистов, настолько непохожих друг на друга? В пример он привел Юлианну Караулову и Каспийский Груз, Miyagi & Эндшпиль и Юру Шатунова.

"Неужели Аксюта и, конечно же, забронзовевший Эрнст не понимают, что ни Мияги, ни Грибы никогда не придут в эфир "Новогоднего огонька", чтобы их обмотали дождиком или надели на них костюм Чебурашки или панды?", – спрашивает Фадеев. Он не представляет, чтобы эти исполнители дали заставить себя танцевать в дуэте с Юрой Шатуновым, напевая песню "Happy New Year" или "Замыкая круг" в компании Митяева.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Окт 11 2017 в 5:13 PDT

"Являет ли этот список собой объективную картину популярной музыки за прошедший год? Или нас решили просто обмануть, добавив в традиционный огоньковый пул немножко андеграунда?", – обращается к фолловерам продюсер. Также он предложил задуматься: сколько артистов из намеченного списка реально попадут в эфир?

Кроме того, продюсер назвал своих артистов, вошедших в список "Новогоднего огонька". Это группа SEREBRO и Наргиз Закирова. "Каким образом (если они попали в это голосование) будет звучать моя музыка на Первом канале, если личным решением господина Эрнста она была запрещена? Сразу понятно, что это попытка привлечь внимание", – считает Фадеев. Он заявил, что даже в случае попадания в топ голосования его исполнители не будут участвовать в съемках. "Потому что нас опять нарядят в клоунов и заставят петь дуэтом с ведущим "Контрольной закупки", – резюмировал Максим.