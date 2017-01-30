Больной отец Валерии Гай Германики просит о помощи

Отец Валерии Гай Германики журналист Игорь Дудинский попросил о помощи. 69-летнему мужчине не хватает денег на операцию себе и маленькой дочке.

О своей беде Игорь Дудинский рассказал на страничке в социальной сети Facebook. "Никогда в жизни ни у кого ничего не просил. А тут вот попал в ситуацию, когда выхода нет. Приходится. Ситуация такова, что срочно нужно делать аж две операции на сердце одновременно – мне и моей Сонечке", – объяснил Дудинский.

Как рассказал мужчина, менее года назад девочке сделали операцию в Москве. Однако срочно потребовалась вторая. "Операция сложная, тяжелая. И вдруг выясняется, что срочно нужна повторная операция – причем никто не гарантирует, что не понадобится третья. В Москве таких сложных не делают. Зато есть места на планете, где гарантируют, что третьей не понадобится. Надо просто приехать и проопериваться – раз и навсегда. Мы сначала думали, что можно ограничиться Европой, но получилось, что стопроцентно гарантируют только в Америке – в клинике в Милуоки. Сейчас Катя (супруга Дудинского. – Прим.ред.) оформляет документы, чтобы туда с Соней ехать. Поверьте, что Соню консультируют и сделали первую операцию лучшие кардиохирурги Москвы. Так что тут все проверено и перепроверено сто раз", – рассказал Дудинский.

Далее Игорь рассказал о своих проблемах со здоровьем. "Пока Соню буду оперировать в Америке, меня будут оперировать в Москве. У меня полетел сердечный клапан (аортальный). Надо срочно поставить протез. Плюс что-то там еще заменить. Сам клапан плюс всякие шунты, препараты и так далее стоят в пределах пяти тысяч баксов", – поделился бедой журналист.

Несмотря на то, что Дудинский не намерен опускать руки, он признался, что боится за своих детей от... 13-го брака. Дескать, что они могут остаться без отца. "Если кто-то возразит, что, мол, пожил и достаточно, пора уступить место молодым, то по большому счету я вполне согласен, если бы не одно обстоятельство. Илюше десять лет. Соне – год и семь месяцев. Получается, что мой уход будет способствовать распространению такого отвратительного явления, как безотцовщина. Печально…" – констатировал мужчина.

Отметим, что Игорь Дудинский признал свое отцовство по отношению к Валерии Гай Германике только после того, как был проведен ДНК-тест, сделанный по инициативе ее матери Натальи. По некоторым данным, когда девочка была маленькой, журналист отказывался выделять деньги на воспитание дочери, а также критиковал творчество будущего режиссера. Чтобы избавиться от памяти о тяжелом детстве, Валерия специально сменила фамилию.