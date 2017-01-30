Роскошная жизнь новой "мисс Вселенная"

Победительницей престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2017" стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар. Dni.Ru узнали, чем примечательна обаятельная красавица, которая расплакалась, когда ей вручали корону.

В столице Филиппин Маниле за титул самой красивой женщины не просто планеты, а целой вселенной, боролись 86 конкурсанток со всего мира. Победила фигуристая и улыбчивая Ирис Миттенар, уроженка города Лилль.

Шатенка покорила членов жюри, выйдя на дефиле в народных костюмах в образе танцовщицы из легендарного кабаре "Мулен Руж", где блистали самые красивые французские куртизанки.

Видео опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Янв 26 2017 в 7:27 PST

Номер Миттенар похож на фрагмент из высокобюджетного голливудского фильма.

Видео опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Янв 28 2017 в 8:15 PST

Ирис одинаково прекрасна и в бикини, и в вечернем платье.

Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Янв 26 2017 в 11:55 PST

25 января новая "мисс Вселенная" отметила 24-й день рождения. И праздничный торт субтильной красотки был отнюдь не из сельдерея и яблок. Иногда она позволяет себе сладкий, вкусный десерт с шоколадом и кремом.

Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Янв 25 2017 в 11:30 PST

Одним из любимых блюд француженки является пицца. Радостно видеть, что у Ирис прекрасный аппетит. Это очень важно, чтобы избранные королевы красоты не провоцировали у молодых девушек с неокрепшей психикой приступы анорексии.

Bon appétit ���� #missfrance #pizza #italia #picofthenight Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Июн 24 2016 в 1:04 PDT

Когда сильно хочется, "мисс Вселенная" не отказывает себе даже в аппетитных бургерах с картошкой, о чем непременно сообщает в Instagram.

Burger entre copines �������� #foodporn #missfrance Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Фев 23 2016 в 12:40 PST

Лишние кило Миттенар сбрасывает в тренажерном зале. Красотка отмечает, что рукам необходимо уделять внимания не меньше, чем ногам и ягодицам.

Видео опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Апр 5 2016 в 10:11 PDT

Миловидная француженка обожает экстремальные виды спорта, такие как прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.

Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Сен 15 2016 в 10:25 PDT

Fort Boyard !! Quelle journée ���������� #fortboyard #missfrance #adventure Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Июн 7 2016 в 12:05 PDT

В 2015 году Ирис получила корону и титул "мисс Франция".

Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Май 22 2016 в 9:03 PDT

Удивительно, но обладающая сказочной внешностью Миттенар не подалась в Голливуд и не стала очередной моделью из глянца, а посвятила себя достойному и полезному делу – она учится на хирурга-стоматолога.



Tous à vos brosses !! ���� #missfrance #dentist Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Май 17 2016 в 6:15 PDT

Однако благодаря конкурсам красоты Ирис знакома со многими звездами кино и эстрады. Например, с известным актером Гийомом Кане.

Jumping de La Baule avec Guillaume Canet ! ���� Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Май 13 2016 в 5:58 PDT

При взгляде на пляжные фото новой "мисс Вселенная" напрашивается лишь одно слово – богиня.

Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Апр 10 2016 в 3:45 PDT

Профессиональные снимки Миттенар тоже загляденье. Ноги у нее бесконечные.

Miss Flandre ... Presque 1 an déjà ... Que de souvenirs ... ❤️ Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Мар 3 2016 в 3:09 PST

Свои роскошные ноги Ирис любит обувать в дизайнерские, дорогие лодочки. Красотка призналась, что стильные туфли – ее слабость.

Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Фев 25 2016 в 6:05 PST

Даже в аэропорту она щеголяет в сверхмодных "лубутенах".

Еще одна страсть девушки – ее домашняя кошечка.

Фото опубликовано Iris Mittenaere Officiel (@irismittenaeremf) Янв 31 2016 в 9:43 PST

Ну а самая большая любовь Ирис – ее маленький племянник Октав, в котором она души не чает. Когда-нибудь Миттенар и сама будет прекрасной мамой и заботливой, образцово-показательной женой.