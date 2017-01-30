Скандально известный актер опубликовал пикантное фото
Роскошная жизнь новой "мисс Вселенная"
В столице Филиппин Маниле за титул самой красивой женщины не просто планеты, а целой вселенной, боролись 86 конкурсанток со всего мира. Победила фигуристая и улыбчивая Ирис Миттенар, уроженка города Лилль.
Шатенка покорила членов жюри, выйдя на дефиле в народных костюмах в образе танцовщицы из легендарного кабаре "Мулен Руж", где блистали самые красивые французские куртизанки.
Номер Миттенар похож на фрагмент из высокобюджетного голливудского фильма.
Ирис одинаково прекрасна и в бикини, и в вечернем платье.
25 января новая "мисс Вселенная" отметила 24-й день рождения. И праздничный торт субтильной красотки был отнюдь не из сельдерея и яблок. Иногда она позволяет себе сладкий, вкусный десерт с шоколадом и кремом.
Одним из любимых блюд француженки является пицца. Радостно видеть, что у Ирис прекрасный аппетит. Это очень важно, чтобы избранные королевы красоты не провоцировали у молодых девушек с неокрепшей психикой приступы анорексии.
Когда сильно хочется, "мисс Вселенная" не отказывает себе даже в аппетитных бургерах с картошкой, о чем непременно сообщает в Instagram.
Лишние кило Миттенар сбрасывает в тренажерном зале. Красотка отмечает, что рукам необходимо уделять внимания не меньше, чем ногам и ягодицам.
Миловидная француженка обожает экстремальные виды спорта, такие как прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.
В 2015 году Ирис получила корону и титул "мисс Франция".
Удивительно, но обладающая сказочной внешностью Миттенар не подалась в Голливуд и не стала очередной моделью из глянца, а посвятила себя достойному и полезному делу – она учится на хирурга-стоматолога.
Однако благодаря конкурсам красоты Ирис знакома со многими звездами кино и эстрады. Например, с известным актером Гийомом Кане.
При взгляде на пляжные фото новой "мисс Вселенная" напрашивается лишь одно слово – богиня.
Профессиональные снимки Миттенар тоже загляденье. Ноги у нее бесконечные.
Свои роскошные ноги Ирис любит обувать в дизайнерские, дорогие лодочки. Красотка призналась, что стильные туфли – ее слабость.
Даже в аэропорту она щеголяет в сверхмодных "лубутенах".
Еще одна страсть девушки – ее домашняя кошечка.
Ну а самая большая любовь Ирис – ее маленький племянник Октав, в котором она души не чает. Когда-нибудь Миттенар и сама будет прекрасной мамой и заботливой, образцово-показательной женой.
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