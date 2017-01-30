Бандерас госпитализирован из-за острой боли в груди

Голливудский секс-символ Антонио Бандерас попал в больницу. Известного 56-летнего актера, пожаловавшегося на сильную боль в груди, увезли на скорой из спортзала.

По информации зарубежных СМИ, Антонио, поддерживающий себя в прекрасной физической форме, перетрудился на тренажерах. Почувствовав острую боль, он вызвал медиков. Прибывшие врачи приняли решение экстренно госпитализировать Бандераса, заподозрив у него сердечный приступ.

Как сообщает газета The Sun, актера увезли в одну из клиник английского графства Суррей недалеко от его дома. Специалисты сделали все необходимые обследования, чтобы исключить инфаркт.

Брюнет быстро пошел на поправку, поэтому его отпустили домой. Бандерас не стал рассказывать журналистам, какой диагноз ему поставили, но сердечно поблагодарил медиков за оперативность.

По словам актера, его здоровье ухудшилось после съемок в исторической драме "33". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о чилийских шахтерах, которые на 69 дней оказались в ловушке под землей из-за обвала. "Мы снимали в шахте, в которой выделялся метан. Он оставлял металлический привкус во рту на несколько дней", – посетовал Антонио.

Актер променял шумный Лос-Анджелес на тихий и спокойный город Кобхэм в графстве Суррей в 2015 году. Там он наслаждается провинциальной жизнью со своей возлюбленной Николь Кемпел. У пары есть дом за три миллиона долларов.

Фото опубликовано Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Фев 14 2016 в 6:17 PST

В недавнем интервью Бандерас признался, что с возрастом полюбил тишину и спокойствие. Он обожает исследовать сельскую местность на велосипеде, гулять в лесу. Иногда в сад звезды забредают лисицы и олени, приводя в восторг Антонио. "Мне здесь очень хорошо!" – заверил довольный жизнью артист.

Gracias por acompañarme siempre. #antoniobanderas #graciasatodos #gracias Видео опубликовано Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Ноя 24 2015 в 9:52 PST

Главной целью его переезда в Кобхэм было получение диплома Центрального колледжа искусства и дизайна, где Антонио в настоящее время изучает моду. Состоявшийся актер хочет стать еще и модельером. После выпускного он задумал представить на суд публики собственную линию одежды.