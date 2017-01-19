Известный российский актер в реанимации

Известный российский актер Константин Глушков попал в реанимацию. В больницу артиста доставила супруга.

Российский сериальный актер и продюсер фильма "Зверобой" Константин Глушков в ночь на 19 января был доставлен в одну из столичных больниц. Точная причина госпитализации пока неизвестна. При этом Life.ru выяснили, что после тщательного обследования Глушкова врачи приняли решение о консервативном лечении без хирургического вмешательства.

Константин Глушков запомнился зрителям ролями в сериалах и фильмах "Мент в законе", "Каменская", "Солдаты", "Фурцева" и других. Всего за плечами у актера более 50 разных ролей.

К слову, недавно в реанимации оказался сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. В клинике ему поставили диагноз – серьезное воспалительное заболевание. Затравкин находится в стационаре, врачи назначили ему курс интенсивной терапии.

Сын Никаса Сафронова подтвердил информацию о госпитализации. "Да, действительно, я нахожусь в больнице. Новый год я встретил в реанимации, у меня сильное воспаление легких", – рассказал представителям СМИ музыкант.

Однако хуже всего обстоят дела у певицы Ламы Сафоновой. Борющаяся с запущенным раком известная российская артистка опубликовала в Instagram крик души. После удаления нескольких органов Лама оказалась в катастрофической ситуации и попросила помощи "Первый канал".

Специалисты отпустили певицу из клиники. "Врачи решили меня на неделю отправить домой, пока проходит консилиум. Ведь в больнице мне сегодня ничего не делают – никакие препараты не ставят, из-за непереносимости. Действительно, дома лежать, чтобы заживали раны будет легче.... правда, не совсем понятно КАК транспортироваться. Ведь еще все болит и любое движение приносит мне боль. Времени у меня на принятие решения по химиотерапии всего неделя. Никогда еще время не тикало для меня так четко..." – написала артистка.