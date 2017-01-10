Поклонники решили, что балерина "под градусом"
Единственного сына Кустинской убила любовница
Наталья Кустинская познакомилась с Ниной Федотовой более 30 лет назад. Они были близкими подругами, Наталья рассказывала Нине много личного. Причем не только о себе, но и о единственном сыне Дмитрии.
Наследник Кустинской окончил экономический факультет МГИМО, затем женился. У него родился сын, который умер в семимесячном возрасте. После этого супруги развелись. Сам Дмитрий стал баловаться наркотиками. Он умер 20 октября 2002 года.
Смерть сына стала ударом для Натальи. Она до конца не верила в то, будто Дмитрий умер от сердечной недостаточности, которую официально констатировали как причину кончины мужчины.
"Когда он уже лежал в гробу, она увидела рану на его виске. Спустя два года его девушка Ольга призналась, что это она его убила: ударила каблуком в висок в порыве ревности. После этого Наташа ее выгнала. Та вроде нашла какого-то мужчину, пришла к нему, а тот ее тоже выпроводил, видимо, понял, что девушка любит выпить. Тогда она пошла на Патриаршие пруды, села на скамейку и замерзла до смерти", – цитирует Нину Федотову "Собеседник".
После таких драматических событий Кустинская долго не могла прийти в себя. Однако из затяжной депрессии женщину вытащил поэт из Ярославля Алексей Филиппов.
"Наташа в свои 74 года считала себя молодой и красивой. Видимо, с юности захвалили, и у нее произошел сдвиг. Она стремилась нравиться мужчинам. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Алексей хотел быть вместе с Наташей, но его сын получил травму головы. Она поддерживала Алексея. Они разговаривали каждую ночь по телефону", – поведала бывшая приятельница актрисы.
Женщина рассказала, ссылаясь на слова самого Филиппова, что якобы Кустинская ему снится, и он с ней ведет разговоры. "Я ему говорила, что так можно и с ума сойти", – отметила Федотова.
Напомним, зимой 2012 года Наталья Кустинская попала в реанимацию с пневмонией, а через несколько дней перенесла инсульт. 13 декабря 2012 года актриса скончалась в полном одиночестве. Ей было 74 года.
Она посетила рождественскую службу вместе с президентом и его сыном
Откровенность артистки пошла ей во вред
Девушка "не понимает" причин повышенного внимания к ее личности
Они займутся предпринимательством в строительной сфере