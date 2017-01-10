Единственного сына Кустинской убила любовница

Приятельница покойной актрисы Натальи Кустинской дала большое интервью, в котором рассказала о дружбе с артисткой. Именно ей звезда картины "Три плюс два" сообщила о том, что ее сына убила его же любовница.

Наталья Кустинская познакомилась с Ниной Федотовой более 30 лет назад. Они были близкими подругами, Наталья рассказывала Нине много личного. Причем не только о себе, но и о единственном сыне Дмитрии.

Наследник Кустинской окончил экономический факультет МГИМО, затем женился. У него родился сын, который умер в семимесячном возрасте. После этого супруги развелись. Сам Дмитрий стал баловаться наркотиками. Он умер 20 октября 2002 года.

Смерть сына стала ударом для Натальи. Она до конца не верила в то, будто Дмитрий умер от сердечной недостаточности, которую официально констатировали как причину кончины мужчины.

"Когда он уже лежал в гробу, она увидела рану на его виске. Спустя два года его девушка Ольга призналась, что это она его убила: ударила каблуком в висок в порыве ревности. После этого Наташа ее выгнала. Та вроде нашла какого-то мужчину, пришла к нему, а тот ее тоже выпроводил, видимо, понял, что девушка любит выпить. Тогда она пошла на Патриаршие пруды, села на скамейку и замерзла до смерти", – цитирует Нину Федотову "Собеседник".

После таких драматических событий Кустинская долго не могла прийти в себя. Однако из затяжной депрессии женщину вытащил поэт из Ярославля Алексей Филиппов.

"Наташа в свои 74 года считала себя молодой и красивой. Видимо, с юности захвалили, и у нее произошел сдвиг. Она стремилась нравиться мужчинам. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Алексей хотел быть вместе с Наташей, но его сын получил травму головы. Она поддерживала Алексея. Они разговаривали каждую ночь по телефону", – поведала бывшая приятельница актрисы.

Женщина рассказала, ссылаясь на слова самого Филиппова, что якобы Кустинская ему снится, и он с ней ведет разговоры. "Я ему говорила, что так можно и с ума сойти", – отметила Федотова.

Напомним, зимой 2012 года Наталья Кустинская попала в реанимацию с пневмонией, а через несколько дней перенесла инсульт. 13 декабря 2012 года актриса скончалась в полном одиночестве. Ей было 74 года.