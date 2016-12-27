За Божену Рынскую взялась прокуратура

Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов.

В Генпрокуратуре прокомментировали обращение юриста. "Запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынской в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы", – цитирует ТАСС представителя ведомства.

"Сообщению Божены Рынской, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", – отметили в Генпрокуратуре.

Ранее адвокат Артем Кирьянов заявил, что сообщение журналистки подпадает под статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По его мнению, слова Рынской "находятся за гранью добра и зла".

"У этой блогерши попросту отсутствует малейшее представление о сострадании. Не укладывается в голове, как в день, когда никто ни в России, ни за ее пределами не остался равнодушным к случившейся трагедии, у Божены Рынской не дрогнула рука написать то, что впоследствии опубликуют федеральные СМИ и всколыхнет всю общественность. Нельзя это просто взять и спустить на тормозах, Божена Рынска должна отвечать за свои слова", – цитирует Артема Кирьянова "НСН".

Напомним, Божена Рынска в социальной сети Facebook опубликовала пост, в котором посочувствовала гибели части ансамбля имени Александрова, однако позлорадствовала смерти журналистов НТВ в результате крушения Ту-154 в Черном море. "Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?" – написала Рынска. "Для меня гибель любой нтвошки – праздник. Мир стал чище на трех подонков. И когда у меня появится возможность лично на тот свет спроваживать этих гнид, я не премину", – добавила она. Однако позднее пост внезапно исчез со страницы оскандалившейся журналистки.

то, как аристократично психует Боженка Рынска просто песня

какой слог, какая экспрессия — Крис (@bkvsilence) 11 декабря 2016 г.

На подобные высказывания Божены Рынски обратили внимание многие звезды и политики. Например, пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал слова журналистки "уродливым проявлением сумасшествия", а юрист Сергей Жорин и певица Катя Гордон сошлись в том, что Рынскую "вполне можно привлечь к уголовной ответственности" за экстремизм или возбуждение ненависти либо вражды.

Сама журналистка в социальной сети пожаловалась, что сотрудники НТВ "вошли в чистый подъезд" Рынской и "учинили непотребство" – выкинули оттуда елку. Главный редактор SNC Наталья Архангельская позднее сообщила, что Божена Рынска не работает в ее издании, и уточнила, что документы об увольнении были подписаны еще в августе.