Возлюбленная Крида спровоцировала драку

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"Я надеюсь, большинство из вас догадались, что в клипе на трек #МалоТакМало со стебом обыгрывается тема – как мало осталось "нормальных девчат", – высказался на YouTube сам исполнитель. – Мужчины всего мира спорят по этому поводу: депутаты, фанаты и ОМОН выясняют отношения, спорят и удивляются "где же они, где же нормальные девчата?", даже школьники в курсе вопроса. А я в эти предновогодние дни, как тот Гринч из мультика, похитил и собрал вокруг себя всех девчат, даже Афродиту...но она неуловима – как и в моей жизни. В клипе можно увидеть актуальную проблему – сегодня уже не редкостью стали мужские разговоры о том, что многие гонятся за деньгами, пафосом и популярностью... Но мы все еще верим в настоящую любовь!"
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