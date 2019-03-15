О сериале

Сюжет сериал "Ветреный" 2 сезон

Сериал "Ветреный" 2 сезон повествует о продолжении невероятной любви, охватившей Рейян и Мирана. Турецкий красавец делает своей возлюбленной предложение руки и сердца, однако девушка внезапно отказывает ему. Шокированный парень не ожидал такого развития событий, он злится на свою вторую половинку. Затем семейство Шадоглу покидает прежний особняк, что затрудняет дальнейшие встречи между главными героями.

Тем временем противники Мирана устраивают на него покушение, расстреливая машину. Парню чудом удается скрыться, однако его возлюбленная девушка сильно переживает за состояние парня. 2 сезон продолжит зрителям сериала "Ветреный" преподносить сюрпризы: после покушения главный герой делает очередное предложение. На этот раз Рейян, которая очень рада, что ее избранник остался жив, соглашается. Но влюбленной паре придется испытать много сложных мгновений, ведь окружающие их люди, в том числе близкие родственники, выступают против такого союза.

Что было в первом сезоне

В первой части сериала "Ветреный" зрители познакомились красивым турецким мужчиной по имени Миран. Он приехал в славный город Мидьят с деловым предложением главе властного семейства. Практически сразу он влюбился во внучку влиятельного турка – очаровательную девушку Рейян, чья красота пленила многих представителей сильной половины человечества. Но у главного героя были свои мотивы, связанные с реализацией жестокого плана мести.

Процесс съемки

Съемки проходили в 2018 и 2019 году. Создатели проекта практически сразу после выхода 1 сезона продлили договор с телеканалом ATV. Ведь сериал "Ветреный" получил восторженные отзывы критиков и зрителей не только в Турции, но и в нашей стране.

Актеры о сериале

Эбру Шахин, сыгравшая в телесериале "Ветреный" 2 сезон Рейян, поделилась своим мнением: "Для меня подобный кинопроект – огромный шанс в жизни и актерской карьере. Долгое время я была в поиске персонажа, который повлияет на меня. И главная героиня этого многосерийного фильма стала таковой. С ней расту как личность и я".

Акын Акынозю, сыгравший Мирана, рассказал о подготовке к роли: "Словно детектив, постоянно что-то спрашиваю у сценаристов. Мне важно уточнить как можно больше нюансов, получить много полезной информации о сюжете и о своем персонаже. Чтобы понять чувства моего героя, я иногда включают музыкальные композиции и слушаю их долгое время".

Интересные факты

Первоначально создатели проекта видели для ролей других актеров: Неслихан Атагюль и Чаглару Эртугрулу. Однако они ответили отказом, мотивируя ее занятостью в других кинофильмах.

Перед второй частью состав сценаристов поменялся. Авторам проекта пришлось столкнуться с критикой в социальной сети. Фанаты боялись, что смена сценаристов негативно повлияет на сюжет.

Слоган у телесериала оригинальный, дословно переводится так: "Невероятная любовная сказка о мести".

Где смотреть сериал "Ветреный" 2 сезон

С просмотром проблем не возникнет ввиду популярности кинопроекта.

Когда новые серии

Сериал "Ветреный" продлили на 3 сезон. Последние эпизоды 2 части вышли захватывающими, но зрители получили ответы не на все вопросы. Вероятно, новые серии выйдут на экраны осенью 2020 года.