Актриса турецкого сериала "Ветреный" рассекретила роман со спортсменом

Турецкая актриса Эбру Шахин и ее новый возлюбленный попали в объектив папарацци. Звезда сериала "Ветреный" и ее избранник миловались на пляже.

Слухи о том, что 26-летняя артистка встречается с 25-летним баскетболистом Джежи Османом, муссируются уже давно. Долгое время Эбру Шахин всячески отрицала роман со спортсменом.

Между тем на днях звезда сериала "Ветреный" появилась с кавалером на публике. Репортерам удалось заснять Эбру и Джежи во время отдыха на одном из курортов. Парочка не пряталась и не обращала внимания на камеры. Папарацци даже смогли запечатлеть страстный поцелуй влюбленных.

Отметим, что после выхода на экраны сериала "Ветреный" в 2019 году Эбру Шахин приписывали отношения с коллегой по площадке Акыном Акынезю. Артисты слишком правдоподобно играли влюбленных, поэтому зрители заподозрили неладное. Информацию о романе опроверг Акынезю. Актер заявил, что встречается с другой, правда, его избранница в последнее время ревнует его к Эбру.

Напомним, выход третьего сезона сериала "Ветреный" запланирован на сентябрь 2020 года. В конце июня создателям теленовеллы удалось вернуться на съемочную площадку, которая находится в городе Мидьят. Ранее работа над лентой была заморожена из-за пандемии коронавирусной инфекции и последующего карантина.