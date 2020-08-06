Скандальные снимки актера сериала "Ветреный" и его возлюбленной вызвали резонанс в Сети

Звезда сериала "Ветреный" попала в объектив папарацци. Турецкий актер Акын Акынезю и его избранница Сандра Пестемалджиян ласкались на пляже.

Репортеры выследили парочку во время отдыха на престижном турецком курорте в Бодруме. Звезда сериала "Ветреный" и его зазноба загорали, плавали и общались с друзьями. Акын и Сандра открыто демонстрировали чувства. На окружающих они не обращали внимания.

Снимки, на которых артист страстно осыпает подругу поцелуями, вызвали резонанс в Сети. Земляки артиста назвали кадры горячими и скандальными.

Напомним, Акын Акынезю и Сандра Пестемалджиян вместе уже четыре года. Влюбленные познакомились в университете Беркли в Калифорнии, где вместе учились. Акын и Сандра случайно столкнулись в студенческом городке и больше не расставались.

В 2019 году турецкий актер сообщил журналистам о намерении жениться на Пестемалджиян. О том, когда состоится торжество, Акынезю умолчал.

Напомним, несколько недель назад коллега актера по сериалу "Ветреный" Эбру Шахин рассекретила роман с баскетболистом Джежи Османом. Влюбленные впервые появились вместе на публике. Папарацци даже смогли запечатлеть страстный поцелуй влюбленных.

Добавим, что третий сезон сериала "Ветреный" выйдет на экраны уже в сентябре. Работа над новыми эпизодами началась в июне.