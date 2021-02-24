Экс-любовники покидают сериал "Ветреный" после слухов о возобновлении романа

Актеры Ахмет Тансу Ташанлар и Ойя Унустасы вероятно покинут картину. Пока не известно, когда и как создатели проекта планируют вывести персонажей знаменитостей.
Артисты работают в сериале "Ветреный" с самой первой серии. Между их героями Генюль и Азатом по сюжету картины начали зарождаться романтические отношения.
Отметим, Ойя Унустасы и Ахмет Тансу Ташанлар были парой и в реальной жизни. Шесть лет назад артисты даже планировали пожениться. Разорвав помолвку, Ойя и Ахмет остались друзьями. После расставания знаменитости играли вместе в спектакле и даже попали в один сериал. Ходят слухи, что на площадке "Ветреного" Унустасы и Ташанлар возобновили отношения. Дескать, экс-любовники дали друг другу второй шанс.
Добавим, сериал "Ветреный" находится на грани закрытия. Продюсеры пытаются остановить падение рейтингов, лихо закручивая сюжет, однако их старания пока тщетны. Если в ближайшее время ситуация не изменится, картину ждет досрочный финал.
Между тем зрители разочарованы сериалом "Ветреный". Некоторые поклонники считают, что финал следовало сделать давным давно. Сюжет картины называют затянутым. Очень огорчило аудиторию "воскрешение" матери главного героя, Дильшах. Фанаты сериала "Ветреный", ранее требовавшие воссоединения героя Мирана с родительницей, теперь просят вывести женщину из сюжета. Дильшах не оправдала ожиданий зрителей.
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