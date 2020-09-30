Продюсеры раскрыли финал сериала "Ветреный" на фоне слухов о завершении показа

В Сети муссируются слухи о закрытии сериала "Ветреный". В связи с этим продюсеры теленовеллы решили сделать заявление.

Создатели картины обратились к поклонникам и попросили не верить сплетням. Сериал "Ветреный" продолжит выходить на экраны.

Между тем продюсеры не стали отрицать, что новые эпизоды ленты зрители встретили довольно прохладно. Рейтинги 39 и 40 серии оказались ниже, чем предполагали киношники. Дело в том, что у "Ветреного" появился сильный конкурент. Новая картина "Красная комната" переманила аудиторию.

Продюсер Бану Акдениз написала в соцсетях, что в истории главных героев "Ветреного" пока рано ставить точку. По ее словам, такого же мнения придерживается руководство телеканала ATV. Сценаристам ленты еще есть чем удивить зрителя.

"У нас есть, что рассказать. Истории Азизе и Насуха, Дильшах и Хазара. Мы увидим ребенка Рейян и Мирана, его мы очень полюбим. Мы будем смотреть, как злодеи заплатят за то, что они совершали. Наш канал рядом с нами", – написал продюсер Бану Акдениз.

Напомним, сериал "Ветреный" вышел на экраны в марте 2019 года. Транслирует картину телеканал ATV. События ленты разворачиваются в городе Мидьят. Молодой мужчина Миран Асламбей выдает себя за другого человека и берет в жены дочь врага Хазара Шадоглу, Рейян. Герой хочет отомстить за смерть матери. Воплощая коварный план в жизнь Миран не замечает, как влюбляется в Рейян.