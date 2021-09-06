Звезды турецкого сериала "Ветреный" сыграли свадьбу

Новобрачных поздравил практически весь актерский состав картины.

Звезды сериала "Ветреный" 33-летняя Ойя Унустасы и 37-летний Ахмет Тансу Ташанлар 5 сентября сыграли свадьбу. Торжество длилось до позднего вечера. В подружки невесты актриса выбрала коллегу по теленовелле Эбру Шахин. Отметим, что на мероприятии присутствовала большая часть актерского состава "Ветреного".

За пару дней до свадьбы у Унустасы была традиционная ночь хны. Это своеобразный девичник, на котором проводятся различные обряды. Невеста, облаченная в красный наряд, прощается с домом родителей и готовится войти в семью мужа.

Отметим, Ойя Унустасы и Ахмет Тансу Ташанлар познакомились еще в 2011 году, в 2014-м у них состоялась помолвка. К сожалению, до ЗАГСа знаменитости тогда не дошли. Продержавшись в статусе жениха и невесты чуть более года Ахмет и Ойя объявили о разрыве.

Интересно, что Унустасы и Ташанлар умудрились сохранить дружеские отношения после расставания. Они продолжили вместе выходить на сцену театра.

В 2019-м бывшие влюбленные оказались в одном сериале "Ветреный". В теленовелле Ойе досталась роль Генуль, сестры главного героя Мирана, Ахмету, в свою очередь, доверили роль Азата, брата персонажа Рейан. Поговаривают, что именно на съемках ленты экс-любовники возобновили отношения.