Продюсеры возобновляют съемки третьего сезона турецкого сериала "Ветреный"

Продюсеры собираются возобновить работу над новым сезоном. Сериал "Ветреный" получит долгожданное продолжение.

Съемки третьей части картины были заморожены в марте. Работу пришлось остановить из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, который был объявлен на территории Турции.

Впрочем, откладывать производство новых серий теленовеллы "Ветреный" в долгий ящик продюсеры не намерены. По сообщению пресс-службы канала ATV, съемки сериала продолжатся в августе. Звезды картины Акын Акынезю и Эбру Шахин вновь встретятся на площадке. Напомним, что сериал снимается в древнем турецком городе Мидьят, что в провинции Мардин.

Также, согласно заявлению представителей канала ATV, в новой части на экраны вернется Фериде Четин. Актриса играет мать главной героини Зехру Шадоглу. Четыре месяца назад Фериде ушла в декретный отпуск. Сейчас Четин готова вернуться в проект.

Ходят слухи, что в третьем сезоне сериала "Ветреный" появится новый персонаж. Он, по словам инсайдеров, станет причиной напряженности в отношениях между главными героями, влюбленными Рейян и Мираном.

Напомним, сериал "Ветреный" увидел свет в марте 2019 года. Сюжет картины развивается в городе Мидьят. В центре повествования две могущественные враждующие семьи Асланбеи и Шадоглу. Выход третьего сезона сериала "Ветреный" запланирован на 20 сентября 2020 года.