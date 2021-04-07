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Сериалы
"Море слез": официально объявлено о завершении сериала "Ветреный"

"Море слез": официально объявлено о завершении сериала "Ветреный"

Турецкий сериал "Ветреный" уходит с экранов. Продюсеры решили закрыть проект.
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Слухи о завершении съемок "Ветреного" ходят уже давно. В середине марта заговорили о том, что история Рейян и Мирана подходит к концу, дескать, уже в мае стоит ждать финал.

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Тогда руководство канала ATV, на котором транслируется теленовелла, опровергла сплетни о закрытии шоу. Продюсеры уверили аудиторию, что у сценаристов есть пара идей, которые могут привлечь внимание к давно потерявшему рейтинги "Ветреному".

Судя по всему, к апрелю создатели окончательно утратили веру в проект. Производители сделали официальное заявление о завершении картины. Финальной станет 69 серия. Через три эпизода поклонники попрощаются с героями, за жизнью которых следили два года.

Для творческого коллектива сериала "Ветреный" завершение съемок не стало трагедией. Члены группы уверены, что проект еще долго будет жить в сердцах зрителей.

Между тем поклонники теленовеллы считают, что ленту добили сценарные промахи. Авторам не могут простить смерть отца главного героя – Хазара Шадоглу. Также ошибкой зрители называют возвращение матери Мирана, Дильшах.

"Всех воскресили, а Хазара убили. Воскрещение Дильшах было провалом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дильшах бесполезный герой", "66 серия самой тяжелой была для меня. Хорошо, что сериал делает финал . А то скоро у меня дома будет море ... Море из моих слез😢", "После смерти Хазара реально уже не хочется смотреть, как будто и я потеряла отца 😢хоть это и сериал но очень сложно, как сказала Рейян вернулись к началу", - рассуждают российские поклонники сериала "Ветреный".

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Кадр youtube.com
Автор: 7 апреля 2021, 16:42 Источник: mardinlife.com

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