В третьем сезоне сериала "Ветреный" появится персонаж-разлучник

Слухи о том, что в популярной турецкой теленовелле появится новый персонаж, оказались правдивыми. Продюсеры сериала "Ветреный" подписали контракт с атером Доганом Байрактаром.

Уже известно, что персонаж красавца Догана будет бороться за внимание главной героини теленовеллы Рейян. Мужчина добавит напряженности в отношения девушки с мужем Мираном.

Отметим, что съемки третьего сезона сериала "Ветреный" уже возобновились. Об этом сообщила исполнительница главной роли, актриса Эбру Шахин в личном микроблоге. Знаменитость опубликовала фото с площадки, которая, к слову, находится в древнем турецком городе Мидьят.

Добавим, что работа над новой частью теленовеллы была заморожена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Некоторое время о судьбе картины ничего не было известно, что очень расстраивало поклонников. В конце июня пресс-служба канала ATV выступила с заявлением. Телевизионщики успокоили фанатов сериала "Ветреный" и обещали, что работа будет возобновлена в августе.

Отметим, что в третьем сезоне сериала "Ветреный" вернется Фериде Четин. Актриса исполняет роль матери главной героини. Во время съемок прошлой части Фериде ушла в декретный отпуск. Сейчас малыш звезды теленовеллы подрос, и она готова вернуться на экран.