Сюжет многосерийной мелодрамы "В шаге от рая" разворачивается вокруг семьи Потаповых, которая выигрывает 99 миллионов рублей в лотерее. В дом к новоиспеченным богачам приезжает топ-менеджер компании "ЗоЛото" Полина. По словам героини, для получения приза семейству необходимо принять участие в создании документального кино о них самих.
Сохранить лицо перед камерами Потаповым непросто. Обстановка в доме накалена до предела, ведь у каждого свои планы на внезапные миллионы. Бизнесмену Константину Потапову нужно во что бы то ни стало спасти убыточный бизнес, перешедший в его руководство от отца. Его дочери, начинающей певице Аглае требуется финансирование для раскрутки музыкальной карьеры, а сыну предпринимателя Мишке отчаянно хочется произвести впечатление на одноклассников.
По словам режиссера картины Евгения Семенова, в сценарии многое взято из реальной жизни. Это история не про выигрыш в лотерею, а про жажду счастья, которая на самом деле лишает его. Людям хочется лучшей жизни, но это мешает наслаждаться той, что уже есть. А ведь другой не будет.
"Выражение "В шаге от рая" – это обман, который может преследовать человека, создавая иллюзию, что вот-вот все станет лучше, правильнее, удачнее. Однако, пройдя какой-то отрезок жизни, оглядываешься назад, понимаешь, что счастье было рядом, но осталось незамеченным. Это не повод жалеть о прошлом, а причина начать ценить настоящее. Когда я снимал эту картину, я был счастлив от общения с коллегами. Я счастлив и сейчас. Такое отношение к жизни и есть беспроигрышный вариант", – делится режиссер сериала.
"Но в этом проекте благодаря лотерее, у героев появляется шанс наладить жизнь. Необычные обстоятельства заставляют их переосмыслить прошлое и восстановить человеческие отношения. Моя героиня Полина едет на встречу с семьёй победителей не просто так. Когда-то она и сама была ее частью, там у нее осталась дочь, с которой она мечтает наладить связь. Получится ли это – зрители узнают в сериале", – сказала Мария Миронова.
Премьера мелодрамы запланирована на 16 марта в 21:00 мск на телеканале "Россия 1"
|Список серий
|1 серия
|16 марта 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|16 марта 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|17 марта 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|17 марта 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|18 марта 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|18 марта 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|19 марта 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|19 марта 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|23 марта 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|23 марта 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|24 марта 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|24 марта 2020
|Смотреть онлайн
|13 серия
|25 марта 2020
|Смотреть онлайн
|14 серия
|25 марта 2020
|Смотреть онлайн
|15 серия
|26 марта 2020
|Смотреть онлайн
|16 серия
|26 марта 2020
|Смотреть онлайн