О сериале

Сюжет

Сюжет многосерийной мелодрамы "В шаге от рая" разворачивается вокруг семьи Потаповых, которая выигрывает 99 миллионов рублей в лотерее. В дом к новоиспеченным богачам приезжает топ-менеджер компании "ЗоЛото" Полина. По словам героини, для получения приза семейству необходимо принять участие в создании документального кино о них самих.

Сохранить лицо перед камерами Потаповым непросто. Обстановка в доме накалена до предела, ведь у каждого свои планы на внезапные миллионы. Бизнесмену Константину Потапову нужно во что бы то ни стало спасти убыточный бизнес, перешедший в его руководство от отца. Его дочери, начинающей певице Аглае требуется финансирование для раскрутки музыкальной карьеры, а сыну предпринимателя Мишке отчаянно хочется произвести впечатление на одноклассников.

Съемочный процесс

По словам режиссера картины Евгения Семенова, в сценарии многое взято из реальной жизни. Это история не про выигрыш в лотерею, а про жажду счастья, которая на самом деле лишает его. Людям хочется лучшей жизни, но это мешает наслаждаться той, что уже есть. А ведь другой не будет.

"Выражение "В шаге от рая" – это обман, который может преследовать человека, создавая иллюзию, что вот-вот все станет лучше, правильнее, удачнее. Однако, пройдя какой-то отрезок жизни, оглядываешься назад, понимаешь, что счастье было рядом, но осталось незамеченным. Это не повод жалеть о прошлом, а причина начать ценить настоящее. Когда я снимал эту картину, я был счастлив от общения с коллегами. Я счастлив и сейчас. Такое отношение к жизни и есть беспроигрышный вариант", – делится режиссер сериала.

Актеры о сериале

Сыгравшая одну из главных ролей актриса Мирия Миронова считает, что большие деньги неспособны изменить жизнь. А если и получается это сделать с помощью капитала, то только на время.

"Но в этом проекте благодаря лотерее, у героев появляется шанс наладить жизнь. Необычные обстоятельства заставляют их переосмыслить прошлое и восстановить человеческие отношения. Моя героиня Полина едет на встречу с семьёй победителей не просто так. Когда-то она и сама была ее частью, там у нее осталась дочь, с которой она мечтает наладить связь. Получится ли это – зрители узнают в сериале", – сказала Мария Миронова.

Где смотреть сериал "В шаге от рая"

Премьера мелодрамы запланирована на 16 марта в 21:00 мск на телеканале "Россия 1"