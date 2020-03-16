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В шаге от рая

В шаге от рая

  • Жанр: Мелодрамы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 16 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Евгений Семенов
  • Сценарист: Василий Павлов, Юлия Светлова
  • Продюсер: Александр Кушаев, Данила Шарапов, Василий Балашов
  • Оператор: Андрей Вакорин
  • Художник: Леонид Карпов
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Россия 1
  • Актёры: Мария Андреевна Миронова, Ярослав Бойко, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Ольга Павловец, Олег Чугунов
  •  

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Сюжет многосерийной мелодрамы "В шаге от рая" разворачивается вокруг семьи Потаповых, которая выигрывает 99 миллионов рублей в лотерее. В дом к новоиспеченным богачам приезжает топ-менеджер компании "ЗоЛото" Полина. По словам героини, для получения приза семейству необходимо принять участие в создании документального кино о них самих.

Сохранить лицо перед камерами Потаповым непросто. Обстановка в доме накалена до предела, ведь у каждого свои планы на внезапные миллионы. Бизнесмену Константину Потапову нужно во что бы то ни стало спасти убыточный бизнес, перешедший в его руководство от отца. Его дочери, начинающей певице Аглае требуется финансирование для раскрутки музыкальной карьеры, а сыну предпринимателя Мишке отчаянно хочется произвести впечатление на одноклассников. 

Съемочный процесс 

По словам режиссера картины Евгения Семенова, в сценарии многое взято из реальной жизни. Это история не про выигрыш в лотерею, а про жажду счастья, которая на самом деле лишает его. Людям хочется лучшей жизни, но это мешает наслаждаться той, что уже есть. А ведь другой не будет.

"Выражение "В шаге от рая" – это обман, который может преследовать человека, создавая иллюзию, что вот-вот все станет лучше, правильнее, удачнее. Однако, пройдя какой-то отрезок жизни, оглядываешься назад, понимаешь, что счастье было рядом, но осталось незамеченным. Это не повод жалеть о прошлом, а причина начать ценить настоящее. Когда я снимал эту картину, я был счастлив от общения с коллегами. Я счастлив и сейчас. Такое отношение к жизни и есть беспроигрышный вариант", – делится режиссер сериала.

 Актеры о сериале 

Сыгравшая одну из главных ролей актриса Мирия Миронова считает, что большие деньги неспособны изменить жизнь. А если и получается это сделать с помощью капитала, то только на время.

"Но в этом проекте благодаря лотерее, у героев появляется шанс наладить жизнь. Необычные обстоятельства заставляют их переосмыслить прошлое и восстановить человеческие отношения. Моя героиня Полина едет на встречу с семьёй победителей не просто так. Когда-то она и сама была ее частью, там у нее осталась дочь, с которой она мечтает наладить связь. Получится ли это – зрители узнают в сериале", – сказала Мария Миронова. 

Где смотреть сериал "В шаге от рая"

Премьера мелодрамы запланирована на 16 марта в 21:00 мск на телеканале "Россия 1"

Смотреть сериал В шаге от рая онлайн

Список серий
1 серия16 марта 2020Смотреть онлайн
2 серия16 марта 2020Смотреть онлайн
3 серия17 марта 2020Смотреть онлайн
4 серия17 марта 2020Смотреть онлайн
5 серия18 марта 2020Смотреть онлайн
6 серия18 марта 2020Смотреть онлайн
7 серия19 марта 2020Смотреть онлайн
8 серия19 марта 2020Смотреть онлайн
9 серия23 марта 2020Смотреть онлайн
10 серия23 марта 2020Смотреть онлайн
11 серия24 марта 2020Смотреть онлайн
12 серия24 марта 2020Смотреть онлайн
13 серия25 марта 2020Смотреть онлайн
14 серия25 марта 2020Смотреть онлайн
15 серия26 марта 2020Смотреть онлайн
16 серия26 марта 2020Смотреть онлайн

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