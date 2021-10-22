"Первое знакомство с дедушкой…": двухлетний красавец-сын Мироновой вызвал слезы умиления

Актриса Мария Миронова много времени и сил уделяет воспитанию и развитию младшего сына Федора. 30 сентября наследник знаменитости отпраздновал второй день рождения. Мальчик, по словам артистки, растет очень смышленым, любознательным и трудолюбивым.
Накануне актриса рассказала малышу о знаменитом дедушке – легенде советского кино Андрее Миронове. Мария показала Федору кадры из фильма "Обыкновенное чудо". В картине режиссера Марка Захарова родитель артистки играл министра-администратора.
Миронова запечатлела на видео момент, в котором маленький Федя смотрит фильм на экране смартфона. Ролик актриса опубликовала в личном инстаграм-аккаунте.
"Первое знакомство с дедушкой…" – подписала кадры Мария.
Артистка отметила также, что ее чадо пять минут неотрывно и сосредоточено смотрело на дедушку на экране. "Как будто все понимает..." – поделилась звезда.
Подписчики отметили, что маленький Федор растет настоящим красавцем, а получившийся ролик вызывает слезы умиления. В комментариях интернет-пользователи спорили о том, на кого же похож ребенок Марии. Кто-то утверждал, что малыш получился копией деда Андрея Миронова, другие, наоборот, посчитали что малыш унаследовал черты бабушки – актрисы Екатерины Градовой. Есть те, кто говорит о схожести крохи со старшим братом – 29-летним Андреем.
"Какой же красивый малыш😍!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прелестный ребенок, сам как обыкновенное чудо! 😍", "Мария, у вас красивые дети🔥 дай Бог им счастья и здоровья❤️", "Какой красавчик! Только в кино снимать такого мальчика! 😍", – рассуждают пользователи Сети.
Напомним, Мария Миронова родила сына Федора от бизнесмена по имени Андрей. Личность мужа актриса тщательно скрывает.
Популярные темы форума
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах
Я презираю российский шоу-бизнес
Тейпирование лица от морщин
Как перестать жрать на ночь?
Письмо папе
как признаться в чувствах?
Какой подарок сделать бабушке?