Звезда сериала "Всегда говори "всегда" Ярослав Бойко показал сына: Похож на папу очень!

Артист зарегистрировал личный аккаунт накануне. Ярослав Бойко поприветствовал фанатов и опубликовал пару личных фото. На одном из снимков звезда сериала "Всегда говори "всегда" запечатлена вместе с сыном.
В кадре Бойко позирует радом с маленьким наследником. Малыш сидит на мотоцикле. Кроха с трудом дотягивается до руля.
Фанаты экранного партнера Марии Порошиной пришли от снимка в восторг. Пользователи Сети отметили, что мальчик очень похож на своего знаменитого отца.
"Красавчики мужчины! 🔥🔥🔥(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Любовь с первого взгляда ❤️❤️❤️", "Хорошенькие!!!", "На снимке Два очень крутых мужчины", "Папин сын!!! Папин двойничок", "Похож на папу очень!", "Мужчина растет...", "Какой славный мальчик!", "А глаза то папины )))", "Если сынок вырастит таким классным как папа, тогда можно быть спокойным!😘", "Лапатуля, папин сынок!!!! Похож!!!", – писали интернет-обыватели.
В комментариях к публикации поклонники интересовались, кто именно из сыновей Ярослава запечатлен на снимке. Известно, что у Бойко трое детей. Знаменитость оставила вопросы подписчиков без ответа.
Напомним, звезда сериала "Всегда говори "всегда" много лет состоит в браке с хореографом Рамуне Ходоркайте. Пара воспитывает двоих отпрысков. В 1999 году супруга подарила артисту сына Максима, а в 2003-м дочь Эмилию.
В июле 2002 года у Ярослава Бойко появился внебрачный ребенок. Актриса Евгения Добровольская родила от него мальчика, которого назвали Ян. У Бойко и Добровольской случилась мимолетная интрижка на съемках фильма "Подозрение". Несмотря на появление ребенка на стороне, барак актера сериала "Всегда говори "всегда" не распался.
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