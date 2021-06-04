"Я родила этого парня!": Миронова сделала заявление о сыне в важный день

Мария Миронова поздравила старшего сына с личным праздником.

48-летняя актриса Мария Миронова сообщила о счастливой дате. 4 июня празднует день рождения первенец знаменитости – Андрей Удалов. Артистка назвала сына в честь своего папы – звезды советского экрана Андрея Миронова.

В личном микроблоге Мария опубликовала портрет наследника. "29 лет назад я родила этого парня!" – заявила артистка. Также знаменитость нежно поздравила сына и призналась ему в любви.

Одной из первых на публикацию Марии Мироновой отреагировала коллега по цеху Алика Смехова. В комментариях артистка с удивлением отметила, что время летит очень быстро. Смехова и присоединилась к поздравлениям, добавив, что помнит Миронову беременной. Алика считает, что Андрей будет достойным продолжателем "великой династии".

Напомним, впервые Мария Миронова пошла под венец на первом курсе училища. Ее супругом стал медиаменеджер Игорь Удалов. В этом браке знаменитость прожила семь лет и родила сына Андрея.

Андрей Удалов окончил, как и мама, театральный вуз имени Бориса Щукина. Получив диплом, молодой человек поступил в Театр имени Вахтангова, где служит и сегодня.

Внук Андрея Миронова состоит в незарегистрированном браке. С возлюбленной Андрей Удалов познакомился еще в годы студенчества.