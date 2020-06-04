Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: Близнец мой

У звезды кино и сериалов двое детей. Старшего отпрыска, Андрея, Мария Миронова родила в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. В прошлом году у знаменитости появился второй ребенок. Сына Федора артистка подарила нынешнему супругу.
В соцсетях Мария Миронова напомнила, что ее старший наследник отмечает день рождения. Знаменитость трогательно поздравила отпрыска. "Близнец мой, сын старший, любовь, с днем рождения!" – написала артистка рядом с фотографией Андрея.
Также Мария перечислила качества, которыми обладает ее первенец. По словам Мироновой, ее наследнику свойственна ирония, глубина, доброта. Также артистка охарактеризовала сына как шутника, перфекциониста, отчаянного романтика, назвала эрудитом и душой компании.
Напомним, ранее актриса признавалась, что ее старший сын Андрей души не чает в маленьком братике. Между тем нянчиться с малышом он не может, нет времени. У парня своя жизнь.
С младшим сыном Марии Мироновой помогает мама и няни. Маленький ребенок, по словам звезды, – это прекрасно, между тем в определенном возрасте сложно заботиться о новорожденном.
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