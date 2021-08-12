Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Россияне потеряли Надежду Кадышеву
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы
партнеры
Четверг
12 августа
Лента новостей
14:30
Житель Ногинска зарезал отца во время попойки
14:16
Бросившая мужа Подольская нарушила семейное правило
14:04
В Екатеринбурге двух полицейских задержали за сбыт наркотиков
14:02
"Умирает в реанимации": Шаляпин жалеет деньги на врачей
14:00
Арзамасова пережила страшное вторжение: Бычки в паркете, следы на кровати
13:55
Российский мультик "Маша и Медведь" стал самым популярным в мире
13:49
Сбежавший в Истре заключенный сдался полиции
13:34
Только что родившая Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем
13:27
Появились данные о возможном присоединении Роналду к Месси в ПСЖ
13:24
"Бороться бесполезно": после споров с родственниками у Арзамасовой опустились руки
13:16
Чем занимается потенциальный зять Марии Порошиной и Гоши Куценко
13:14
Любовница поддержала идею Мамаева забрать дочь к себе
13:09
У берегов Греции затонуло пассажирское судно
13:04
Траты россиян за июль 2021 года стали рекордными
12:54
Судзиловскую вывели на чистую воду: Жена, любовница, содержанка
12:37
Сатановский поставил на место экс-посла Азербайджана: Шакал паршивый
12:34
Внешность подросшего сына Мироновой спровоцировала жаркие споры
12:19
В горы с голым задом: звезду "Орла и решки" сняли в неуместном виде
12:16
"Надо что-то поменять": вдова Этуша припомнила Кабаевой старую ошибку
12:00
В Тюмени столкнулись иномарка и "Газель"
11:46
"Заслужила": Разоблачившей Кабаеву Собчак всыпали по первое число
11:44
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
11:43
Угроза: Киркорову бесповоротно запретили въезд на Украину
11:41
В России за 24 часа коронавирус выявили у 21 932 человек
11:40
Райкин получил болезненный удар от Тархановой
10:47
Звезда сериала "Татьянин день" впадает в оцепенение из-за тяжелой болезни
10:44
Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана
10:34
В Екатеринбурге полиция задержала 30 человек после криминальной сходки
09:45
Связь с Высоцким вскрылась у гроба звезды "Моей прекрасной няни"
09:42
Отец покойной Началовой о страданиях внучки: Старалась при нас не плакать
09:18
Появились кадры с места поисков упавшего на Камчатке вертолета
09:17
"С бодуна": опухшая Гузеева напугала видом без макияжа
09:07
Путин сделал Украине десять предупреждений – депутат Рады
08:41
В Кемеровской области перевернулся микроавтобус с пассажирами
08:21
Врач высказался о состоянии пропавшей Надежды Кадышевой: Реабилитация займет месяцы
06:13
К чему снится свадебное платье
04:09
Наркотики, алкоголь и секс в каменном гроте: всплыли странности семейной жизни Джоли и Питта
02:06
Бородина пригласила незнакомую женщину в Москву за деньги
00:17
"Похожа на ведьму": Ожиревшая Семенович развесила еду на голове
21:55
В Турции мотоциклист насмерть сбил российскую пенсионерку
21:50
"Теперь я точно знаю, что такое любовь": разведенная Муцениеце призналась в сильном чувстве
21:50
В Пензе три человека отравились алкоголем на свадьбе и умерли
21:25
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Крыму
21:20
В Тульской области ребенок провалился в канализацию
21:14
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
21:07
В Москве мужчина вырезал сердце у любимой женщины и покончил с собой
20:51
Житель Москвы выдал за случайно найденного младенца собственного внука
20:42
"Не любила, вот и бросила": мечтающую о счастье Бородину ткнули в больное место
20:40
Немецкий политолог Рар: после визита в Киев Меркель хочет уйти красиво
20:07
"Не хочу!": Жизнь заставила известную писательницу драить грязный подъезд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева
Накануне свадьбы с Азизой случилось несчастье
Манукяну врезали за гей-свадьбу с Киркоровым: Лишний человек
"Только два раза в неделю": Врач ограничил 75-летнего Петросяна в удовольствиях с женой
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Внешность подросшего сына Мироновой спровоцировала жаркие споры

Внешность подросшего сына Мироновой спровоцировала жаркие споры

Ребенок звезды растет настоящим красавцем.
прочитано 363 раза

Мария Миронова наслаждается потрясающим отпуском в Хорватии. 48-летняя артистка впервые приехала в эту страну и, как показалось, очень довольна путешествием.

ПО ТЕМЕ

Взрослый сын и невестка сопровождают на отдыхе пережившую горе Марию Миронову

"Я родила этого парня!": Миронова сделала заявление о сыне в важный день

В шаге от рая (сериал)

 Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

В Дубровнике знаменитость отдыхает вместе с родными – с сыновьями и будущей невесткой. В личном микроблоге Мария Миронова рассказала, что дни напролет находится на пляже вместе с младшим наследником Федором. Они загорают и много купаются.

В Хорватии в конце лета очень жарко, отмечает знаменитость. Море между тем очень чистое.

Вечерами Мария и Федор ходят любоваться закатами. Актриса даже показала фото, на котором она и ее младший сын наблюдают за заходом солнца. Мама и малыш запечатлены на фоне местной достопримечательности – крепостной стены Дубровника.

Отметим, крохе Федору в сентябре исполнится два года. За это лето мальчик сильно подрос. В комментариях к публикации Мироновой теперь ведутся жаркие споры по поводу внешности ребенка. Одни подписчики уверены, что Федор похож на легендарного деда Андрея Миронова, другие заявляют, что он унаследовал черты лица от бабушки – актрисы Екатерины Градовой.

"Похож на деда", "Особенно губы, улыбка деда!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот этот малышок очень на дедушку Андрея похож ☀️", "Федечка здесь улыбкой похож на бабушку Катю, светлая ей память!", "Красивые, похожи на великого Андрея Миронова. Счастья и здоровья", "Похож на бабулю😍Красивые❤Будьте здоровы!" – рассуждают пользователи Сети.

Напомним, второго ребенка Мария Миронова родила от бизнесмена Андрея Сороки. Артистка и предприниматель находятся в официальном браке. По слухам, муж на 19 лет младше звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 12:34 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы времени": стартовали съемки сериала "Отчаянная"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском

Невеселое известие

Шоу-бизнес

Сняла парик: всплыл шокирующий снимок Кадышевой после слухов о тяжелом состоянии

Певицу невозможно узнать
Шоу-бизнес

"Одной тебе!": Николаев преподнес Проскуряковой бесценный сюрприз

Россияне в шоке
Шоу-бизнес

"Горько, что Насти Заворотнюк с нами нет": поклонники убивались на похоронах звезды "Моей прекрасной няни"

Подробности траурной церемонии

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+