Внешность подросшего сына Мироновой спровоцировала жаркие споры

Ребенок звезды растет настоящим красавцем.

Мария Миронова наслаждается потрясающим отпуском в Хорватии. 48-летняя артистка впервые приехала в эту страну и, как показалось, очень довольна путешествием.

В Дубровнике знаменитость отдыхает вместе с родными – с сыновьями и будущей невесткой. В личном микроблоге Мария Миронова рассказала, что дни напролет находится на пляже вместе с младшим наследником Федором. Они загорают и много купаются.

В Хорватии в конце лета очень жарко, отмечает знаменитость. Море между тем очень чистое.

Вечерами Мария и Федор ходят любоваться закатами. Актриса даже показала фото, на котором она и ее младший сын наблюдают за заходом солнца. Мама и малыш запечатлены на фоне местной достопримечательности – крепостной стены Дубровника.

Отметим, крохе Федору в сентябре исполнится два года. За это лето мальчик сильно подрос. В комментариях к публикации Мироновой теперь ведутся жаркие споры по поводу внешности ребенка. Одни подписчики уверены, что Федор похож на легендарного деда Андрея Миронова, другие заявляют, что он унаследовал черты лица от бабушки – актрисы Екатерины Градовой.

"Похож на деда", "Особенно губы, улыбка деда!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот этот малышок очень на дедушку Андрея похож ☀️", "Федечка здесь улыбкой похож на бабушку Катю, светлая ей память!", "Красивые, похожи на великого Андрея Миронова. Счастья и здоровья", "Похож на бабулю😍Красивые❤Будьте здоровы!" – рассуждают пользователи Сети.

Напомним, второго ребенка Мария Миронова родила от бизнесмена Андрея Сороки. Артистка и предприниматель находятся в официальном браке. По слухам, муж на 19 лет младше звезды.