Улыбка легендарного деда: подросший сын Марии Мироновой произвел фурор

Последние дни майских праздников 47-летняя Мария Миронова провела в Подмосковье. Актриса и ее маленький наследник насладились теплой погодой на открытой веранде загородного ресторана. Мария и Федор погуляли по территории заведения, а также покатались на карусели.
В личном микроблоге Миронова показала видео с прогулки. Заметно, что сын звезды кино и сериалов заметно подрос. По мнению пользователей Сети, Федор унаследовал улыбку легендарного деда, актера Андрея Миронова.
Напомним, в 2017 году Мария Миронова в четвертый раз пошла под венец. Актриса стала женой бизнесмена, личность которого скрывает. Известно, что муж Марии носит имя Андрей и работает в организации, имеющей отношение к медицинским технологиям.
В сентябре 2019-го Миронова подарила избраннику сына Федора. Ходили слухи, что Мария пользовалась услугами суррогатной матери, но актриса опровергла эту информацию.
Отметим, у Марии Мироновой есть старший сын Андрей. Первенцу звезды кино и сериалов уже 28 лет. Отцом наследника звезды является бизнесмен Игорь Удалов. В 2014 году Андрей Удалов окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и был зачислен в труппу Театра им. Вахтангова.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
мир сам знает как себя спасти
А вы знали что нашу землю все метеориты, особенно плохие хотят уничтожить?
Хочу снять дворец, одеть одежду горничной
Проблема з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.ь
что за желание мир в пепел превратить?
когда мир оживёт он превратит в пепел всех
Хочу отдохнуть на юге! 😼
Котейка ищет новую хозяйку
ОДИН РАЗ .... ВАШ У.Э.Ф.