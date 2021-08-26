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Сериалы
Родившая на пятом десятке Миронова рассказала о сложной беременности и ответила злопыхателям

Родившая на пятом десятке Миронова рассказала о сложной беременности и ответила злопыхателям

Актриса считает ребенка Божьим даром.
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Актриса Мария Миронова во второй раз стала мамой в 46 лет. 30 сентября 2019 года знаменитость подарила мужу, личность которого скрывает, сына Федора. В свежем интервью актриса призналась, что рожать на пятом десятке ей было страшно. Из-за возраста и состояния здоровья было много опасностей.

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 Мария Андреевна Миронова

Мария Андреевна Миронова советская и российская актриса театра и кино

Вынашивая малыша, Миронова наблюдалась сразу у двух докторов. У медиков, которых выбрала Мария, были принципиально разные позиции по поводу поздних родов. Один врач пугал актрису рассказами о возможных осложнениях, другой, наоборот, твердил, что все будет хорошо. В итоге артистка поверила позитивно настроенному медику и все сложилось как нельзя лучше.

Миронова не скрывает, что физически ей было очень тяжело. Однако на минусах она старалась не концентрироваться. Мария отметила, что не "идиотка" и прекрасно видит негативные стороны своего решения, однако выбирает "позитивно-конструктивный ракурс зрения". Быть счастливым, считает знаменитость, это осознанный выбор человека.

Мария призналась, что после родов на нее обрушился шквал критики. В Сети писали, дескать, Миронова слишком поздно решилась на второго ребенка. Сегодня артистке есть что сказать злопыхателям.

"Считаете, если Бог посылает ребенка, от него нужно избавиться только потому, что тебе больше сорока?" – спрашивает у сетевых критиков Мария Миронова.

Актриса добавила, что восприняла беременность как дар Божий. Артистка считает, что, если уж Всевышний послал ей малыша, значит даст и силы, чтобы его вырастить. Имя Федор, подчеркнула Мария, переводится как Божий дар.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2021, 15:53 Источник: "Караван историй" ✓ Надежный источник
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