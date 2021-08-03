Взрослый сын и невестка сопровождают на отдыхе пережившую горе Марию Миронову

Недавно актриса похоронила маму, Екатерину Градову.

Мария Миронова проводит отпуск в Хорватии. Звезда кино и сериалов приехала в город Дубровник, который расположен между Адриатикой и Динарскими Альпами.

На отдых знаменитость отправилась не одна. Миронову сопровождают двое ее сыновей и невестка. Артистка впервые приехала в Хорватию, и, кажется, в восторге от путешествия.

Напомним, первенец Марии Мироновой, Андрей Удалов-Миронов, родился в 1992 году. Отцом парня является бизнесмен Игорь Удалов. Старший отпрыск артистки тоже посвятил свою жизнь сцене, окончив Театральный институт имени Щукина.

У Андрея Удалова-Миронова серьезные отношения с Ксенией Гриневой. Влюбленные вместе уже шесть лет. Недавно внук Андрея Миронова сделал избраннице предложение. Андрей и Ксения мечтали пожениться как можно скорее, однако трагедия в семье нарушила планы пары. В феврале скончалась бабушка молодого человека, Екатерина Градова. Миронова долго не могла прийти в себя после смерти родительницы.

Судя по всему, у Ксении Гриневой сложились прекрасные отношения с будущей свекровью Марией Мироновой. Об этом свидетельствует хотя бы то, что отпуск они решили провести вместе.

Младшему сыну Марии Мироновой, Федору, 30 сентября исполнится только два года. Актриса стала мамой во второй раз в браке с предпринимателем Андреем Сорокой. По слухам, избранник на 19 лет младше артистки. Звезда кино и сериалов скрывает мужа от общественности: она никогда не рассказывает о нем прессе, не публикует его фото в личном микроблоге.