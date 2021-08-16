Подарила должность: вспылили неожиданные данные о молодом муже Мироновой

Актриса стесняется говорить о супруге.



Актриса Мария Миронова занялась бизнесом. Знаменитость запустила производство авторского зефира под брендом SLAD CHUKA. Сладости "от Мироновой" изготовлены по специальной рецептуре и безопасны даже для самых маленьких. Скоро 48-летняя Мария собирается расширить ассортимент и выпустить на рынок мармелад и батончики без добавления сахара.

По данным СМИ, генеральным директором своей фирмы Мария Миронова назначила молодого мужа – 29-летнего Андрея Сороку. О том, что дала супругу высокую должность, знаменитость говорить стесняется. Злые языки твердят, что Сорока уже три года толком нигде не работает. После увольнения из Московского Губернского театра о творческой судьбе Андрея ничего не известно.

Коллега Мироновой на условиях анонимности рассказал журналистам, что Сорока живет в загородном доме жены в элитном поселке. Никто не знает, где и как работал в последние годы Андрей. В тусовке предполагают, что молодой актер нянчил сына Федора, пока его супруга работала.

"По правде говоря, Маша эту должность Андрюше подарила. Наверное, чтобы комплекс альфонса у него не развивался", – рассудил коллега Марии Мироновой.

По слухам, весь семейный бюджет держится на плечах Марии Мироновой. Актриса много снимается – в прошлом году у артистки было шесть телепремьер.

Отметим, Мария Миронова тот факт, что Андрей Сорока является ее мужем отрицает. По словам звезды, ее избранник не является актером. Дескать, ее любимый работает в российско-японской компании, которая занимается медицинским оборудованием. Мария подчеркивает, что супруг занимает должность директора по развитию.