Оксана Акиньшина убежала с детьми в горы

Звезда сериалов "Контейнер", "Беспринципные" и "The Телки" Оксана Акиньшина сейчас на отдыхе. Актриса на время убежала с детьми в горы. Маленькие Константин и Эмми учатся кататься на сноуборде и лыжах.
В личном микроблоге Акиньшина опубликовала фото с курорта. Оксана запечатлела наследников на фоне потрясающих горных пейзажей.
Девятилетний Константин и пятилетняя Эмми – дети звезды "Беспринципных" от продюсера Арчила Геловани. Этот брак актрисы рухнул в 2018-м. О разводе Оксана сама сообщила поклонникам. Поговаривают, что позднее Оксана и Арчил давали друг другу второй шанс, но воскресить былые чувства так и не смогли.
В последнее время Оксане Акиньшиной приписывают роман с актером Данилой Козловским. Поговаривают, что страсть между звездами зародилась на съемках фильма "Чернобыль". Дескать, потерявший голову актер ради красавицы-блондинки бросил мать своей дочери – модель Ольгу Зуеву. Оксана и Данила сплетни об интрижке не комментируют. Между тем не так давно звезды выходили вместе в свет.
Напомним, у Оксаны Акиньшиной есть старший сын Филипп. Первенца актриса родила от бизнесмена Дмитрия Литвинова. 13-летний мальчик, поговаривают, проживает с бабушкой в Санкт-Петербурге. Акиньшина утверждает, что ее старший сын растет с родственниками из-за особенностей здоровья.