Мария Куликова: Ужас в том, что на наших могилах не напишут, насколько мы были круты

В свежем интервью Мария Куликова рассказала, что ей, как и многим востребованным актерам, приходится бороться с профессиональным выгоранием. Кроме того, звезда "Склифосовского" устает от однотипных ролей. По словам артистки, она постоянно играет несчастных разведенных женщин с ворохом проблем. Между тем, когда Куликовой удается выйти из набившего оскомину амплуа, она почему-то начинает скучать по образам, от которых так мечтала избавиться.
Актриса считает себя человеком в хорошем смысле приземленным и трезво оценивает собственное место в кинематографе. Мария любит дело, которым занята, однако понимает, что в Голливуде, например, ее никто не ждет.
О славе мирового масштаба звезда "Склифосовского" никогда не мечтала. Куликова, как и большинство ее коллег, живет самой обычной жизнью – работает, растит ребенка, дружит, влюбляется и летает в отпуск.
Жить мечтами о "сомнительном мифическом успехе", говорит Мария, – пустая трата времени. Во вселенной кинематографа звезды зажигаются и гаснут. Со временем забудут всех, даже самых талантливых. Куликова считает, что во главу угла всегда надо ставить самых близких.
"Ужас в том, что на наших могилах не напишут, в каких проектах мы снимались и насколько мы были круты. А напишут: "От любимых родителей, родственников и детей", – отметила актриса "Склифосовского".