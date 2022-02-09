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Домработницы, путешествия и бизнес: как живет ставшая женой богача звезда "Бандитского Петербурга"

Домработницы, путешествия и бизнес: как живет ставшая женой богача звезда "Бандитского Петербурга"

Что известно о личной жизни артистки Евгении Крюковой.
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Известность актрисе Евгении Крюковой принесли телесериалы "Бандитский Петербург", "Петербургские тайны" и "Развязка Петербургских тайн", выходившие в конце 90-х. Самой яркой из недавних работ актрисы стала роль Галины Калашниковой в остросюжетных драмах "Мосгаз. Формула мести" и "Мосгаз. Катран". В прошлом, 2021 году, Евгения Крюкова отметила 50-летний юбилей. Артистка без малого три десятка лет трудится в Театре имени Моссовета, а недавно появилась в главной роли в постановке "Биография" в театре "Человек".

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Евгения Крюкова состоит в незарегистрированных отношениях с бизнесменом Сергеем Гляделкиным. Артистка и предприниматель до ЗАГСа не дошли, но обвенчались. У пары подрастает сын и дочка. Также у Крюковой есть ребенок от брака с бизнесменом Александром Каревым – наследница Евдокия.

Нынешний супруг Евгении – очень обеспеченный человек. Гляделкин занимается недвижимостью и строит особняки для отечественных богачей в России и за рубежом.

Звезда серила "Мосгаз" и ее близкие проживают в большом загородном доме на природе. На участке Евгении нашли приют три собаки, пять кошек и две белочки. Артистка обожает животных и считает, что они дарят уют и хорошее настроение. Евгения любит гулять в лесу со своими питомцами – так актриса восстанавливает силы после тяжелых рабочих будней.

У Евгении Крюковой есть помощницы по хозяйству, которые избавляют ее от бытовых забот. В свободное от репетиций и съемок время артистка занимается семьей, творчеством и бизнесом. Как оказалось, у Крюковой есть собственное производство посуды из фарфора. Все изделия бренда артистки создаются вручную. Евгения придумывает дизайн посуды, а профессиональные художники помогают воплотить идеи артистки в жизнь. У компании звезды кино и сериалов есть клиенты даже за рубежом.

Раз в год артистка, ее муж и дети улетают на две недели на море, в Хорватию. Евгения Крюкова любит бывать в Китае и Гонконге. Недавно знаменитость и ее избранник путешествовали на авто по Германии и Франции. Милый сердцу артистки город – Париж. Поездки по миру дарят звезде "Мосгаза" вдохновение.

Евгения Крюкова уже 13 лет не смотрит телевизор. Новости знаменитость узнает из Интернета. Евгения воспитала своих детей на шедеврах советского и зарубежного кино. Наследники знаменитости знают всех талантливых режиссеров и их работы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2022, 12:46 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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