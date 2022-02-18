Осталась на улице и не может вернуться в Россию: куда пропала звезда сериала о Евлампии Романовой

Что известно об актрисе Алле Клюке.

18 февраля день рождения празднует актриса Алла Клюка. Знаменитости исполнилось 52 года.

Алла Клюка прославилась благодаря детективной ленте "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант" – экранизации одноименной серии романов писательницы Дарьи Донцовой. Картина изменила не только профессиональную жизнь актрисы – на съемках она познакомилась с режиссером Владимиром Морозовым, который позднее стал ее вторым мужем.

Впервые Алла Клюка пошла под венец в 1993-м. Ее избранником стал американец Кен Шаффер. С первым супругом Клюка познакомилась в одном из ресторанов Нью-Йорка, когда проходила обучение в местной театральной школе.

В 1993 году Алла впервые стала мамой. Артистка подарила избраннику сына, которого назвали Кибо, что в переводе с японского означает "надежда". Долгое время Клюка разрывалась между домом в Америке и работой в России. Актриса продолжала активно сниматься на родине и уже через три года после рождения первенца получила награду Кинотавра за работу в ленте "Из ада в ад". Артистка не побоялась попробовать себя в Голливуде. Например, Алла Клюка появлялась в сериале Дэвида Чейза "Клан Сопрано". К сожалению, на чужбине русской Алле давали только второстепенные роли.

В начале нулевых Алла Клюка развелась с мужем. Причины краха брака актриса предпочитает держать в тайне. Между тем злые языки говорят, что отношения Аллы и Кена были обречены из-за 20-летней разницы в возрасте и различия менталитетов.

В 2003-м Алла Клюка стала женой режиссера Владимира Морозова. Роман актрисы и постановщика начался на площадке сериала о Евлампии Романовой. Поговаривают, что на свадьбу актрисы и ее нового избранника приезжал Кен Шаффер. Якобы звезда осталась в очень хороших отношениях с бывшим мужем. В том же году Клюка родила второго ребенка – сына Ивана. Алла и Владимир вместе по сей день.

Долгое время о жизни Аллы и ее семьи ничего не было известно. Клюка практически пропала с экранов и не ведет соцсети. Тем не менее в конце минувшего, 2021 года общественность узнала, что Клюка и Морозов попали в лапы мошенников.

Выяснилось, что в 2019 году актриса вместе с мужем и сыном уехала в США, чтобы сниматься в кино. Из-за ограничений связанных с пандемией вернуться в Россию семейство не могло. Долгим отсутствием четы воспользовались черные риелторы. Аферисты подделали документы на двухкомнатную квартиру знаменитости и продали недвижимость третьим лицам. В итоге Клюка лишилась жилплощади у станции метро "Киевская" в Москве. О том, что потеряла квадратные метры, Алла узнала от соседей.

Клюка и Морозов обратились в полицию, в Следственный комитет, наняли адвоката. По словам защитника актрисы, квартиру продали по поддельным подписям. В руки мошенников попали копии паспортов супругов. Сейчас знаменитости пытаются вернуть жилплощадь. Недвижимость Аллы и Владимира тем временем была три раза перепродана. Как рассказала в интервью сама актриса, она, ее муж и несовершеннолетний ребенок остались на улице. Их лишили единственного жилья и прописки. На данный момент семейство не может вернуться в Россию. Алла и Владимир боятся провокаций мошенников.