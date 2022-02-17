Гей-муж, отвернувшиеся друзья из КВН и скандал после шоу с Кудрявцевой: звезде "Интернов" Пермяковой – 50

Что известно о личной жизни популярной актрисы.

17 февраля юбилей празднует популярная актриса Светлана Пермякова. Звезде сериала "Интерны" исполнилось 50.

В период учебы в Пермском государственном институте культуры и искусства Светлана Пермякова открыла для себя КВН. Получив диплом режиссера, будущая знаменитость устроилась в ТЮЗ, но о любимом увлечении не забыла. Пермяковой исполнилось 30, когда команда, частью которой она была, попала в Высшую лигу Клуба веселых и находчивых. Тогда же зрители телевизионной юмористической игры узнали и полюбили героиню актрисы – 17-летнюю учащуюся ПТУ Светку.

В 33 года Пермякова решилась на переезд в Москву – ее пригласили вести шоу на радио. А в 35 она появилась на экране, снявшись в сериале "Солдаты" в роли прапорщика Топаловой. Кроме того, чтобы накопить на собственную жилплощадь в столице, Светлана какое-то время подрабатывала в такси.

Роль старшей медсестры Любы в сериале "Интерны" сделала Светлану Пермякову знаменитостью. За работу в ситкоме о медиках актриса получила престижную награду "Золотой носорог". Также благодаря картине Светлана наконец решила квартирный вопрос.

"Интерны" выходили на экраны шесть лет. После завершения проекта Светлана Пермякова продолжила играть в комедиях, участвовала в антрепризах, была телеведущей. К сожалению, в 2020-м знаменитость попала в трудную жизненную ситуацию. На фоне пандемии Светлана осталась без работы. Финансовые трудности заставили Пермякову просить помощи у бывших коллег по КВН. Люди, которых актриса считала друзьями, отвернулись от нее в кризисный момент. Выкручиваться знаменитости пришлось самой. Тогда Светлана поняла, что "Парма" никогда не возродится.

В разгар пандемии Светлана Пермякова на время переехала с семьей в Калужскую область. Актриса и ее бывший муж Максим Скрябин строят в провинции дом. Максим на 18 лет моложе Светланы и является ее директором. Разница в возрасте не помешала артистке и ее менеджеру завести романтические отношения. Когда Пермяковой было почти 40 лет, она впервые стала мамой. Актриса подарила избраннику дочь Варвару. Официально Светлана и Максим отношения не регистрировали. После трехлетия Варвары ее мама и папа решили разойтись. При этом Пермякова и Скрябин до сих пор остаются близкими друг другу людьми.

Светлану Пермякову, отметим, долгое время преследовали неудачи в личной жизни. В юности актриса связалась с женатым, забеременела и сделала аборт. Через год Светлана наступила на те же грабли. Мимолетное увлечение завершилось еще одной беременностью. Мужчина не собирался связывать с Пермяковой свою жизнь, поэтому заставил ее избавиться от ребенка.

В 36 лет звезда "Интернов" пошла под венец с 30-летним Евгением Бодровым. С будущим мужем, по слухам, актриса познакомилась в Интернете. На свадьбу друзья подарили жениху и невесте путешествие за границу. Путевками молодожены так и не воспользовались – через месяц они разошлись.

После росписи Светлана обнаружила, что Евгений не тот, за кого она его принимала. Выяснилось, что Бодров страдает зависимостями, не работает, проявляет агрессию и пытается поправить собственное финансовое положение за ее счет.

Развод обернулся для Пермяковой грандиозным скандалом. Евгений направо и налево давал интервью, в которых поливал знаменитую экс-супругу грязью. Кроме того, мужчина рассказал о собственной нетрадиционной сексуальной ориентации и о ВИЧ-положительном статусе.

Осенью минувшего, 2021 года, Светлана Пермякова вновь оказалась в центре скандала. На этот раз шумиха не была связана с личной жизнью актрисы. Тогда звезда "Интернов" вывела на чистую воду шоу телеканале НТВ "Секрет на миллион" и его ведущую Леру Кудрявцеву. Как оказалось, на программе артистку подло обманули, и Светлана не стала делать из этого тайну. В интервью Пермякова рассказала, что телевизионщики обещали дать деньги на реабилитацию больного ребенка ее друга. В итоге мальчик получил сумму гораздо меньшую той, что была оговорена.