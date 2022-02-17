Размазня и неженка: Ургант жестко высмеял Бондарчука

Шоумен язвительно прокомментировал новости.

Федору Бондарчуку доверили сыграть центрального персонажа в картине Игоря Волошина "Повелитель ветра". Знаменитость перевоплотится на экране в профессионального путешественника Федора Конюхова. В ленте пойдет речь об 11-дневном путешествии Конюхова на воздушном шаре вокруг света. Работа над картиной начнется уже этой весной.

Известный ведущий Иван Ургант прокомментировал эту новость в эфире Первого канала. Шоумен жестко высмеял Федора Бондарчука. Ургант недвусмысленно намекнул, что кинодеятель – размазня и неженка.

Иван отметил, что Федор уже начал вживаться в образ бесстрашного покорителя огромных расстояний. "В рамках подготовки к роли Бондарчук уже отказался от кашемира", – сказал телеведущий в эфире "Вечернего Урганта".

На взгляд Урганта, Бондарчук идеально впишется в образ Конюхова. Федор, отметил Иван, "умеет чувствовать, откуда ветер дует".

Также отметим, что скоро на экраны выйдет второй сезон ленты "Год культуры". В картине Федор Бондарчук играет предприимчивого чиновника. Старт новых серий назначен на 22 февраля. Ленту покажет сервис Premier. Также в новых эпизодах "Года культуры" появится известный актер Петр Федоров.