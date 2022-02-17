Реальные доктора надорвали животы от смеха из-за ляпов в сериале "Склифосовский"

Медики сообщили о неточностях на экране.

На прошлой неделе завершился показ девятого сезона картины о медиках "Склифосовский". Год за годом теленовелле о буднях докторов удается удерживать внимание аудитории. Рейтингам картины можно только позавидовать. Между тем у реальных врачей сцены из "Склифосовского" иногда вызывают приступы дикого хохота. Как оказалось, сериал изобилует неточностями и ляпами, которые бросаются в глаза лишь профессионалам.

По словам сотрудника Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского, который пожелал остаться анонимным, главная ошибка сериала – это сцены операций. Как оказалось, киношные хирурги слишком много болтают о личном, когда проводят процедуры. В реальности, уверил врач, доктора, орудуя скальпелем, сосредоточены на том, что делают, поэтому обсуждают только процесс. Кроме того, в самые ответственные моменты в помещении воцаряется тишина.

Кроме того, реальный медик надрывает живот от смеха, когда на экране видит хирургов с фонендоскопами на шеях в операционной. К тому же, доктора из сериала сначала моют руки, надевают стерильный костюм, а затем в облачении идут курить или начинают разговаривать с кем-то. Между тем настоящие доктора, подготовившись, бегут сразу в операционную и ни до чего не дотрагивается. Также во время работы хирург не поправляет сам себе маску.

Герой "Склифосовского", доктор Олег Брагин, в одной из серий назначает УЗИ истекающему кровью из-за огнестрельного ранения пациенту. Несчастного надо было отправить в реанимацию, а не на обследование, говорит сотрудник НИИ скорой помощи.

Другой работник Научно-исследовательского института по имени Сергей отметил, что однажды видел в сериале "Склифосовский" как герой во время интубации держал инструмент не той стороной, а актриса, играющая роль медсестры, не сняла с руки жгут, введя иглу в вену пациенту. Вдобавок персонажу Кривицкому после пересадки сердца не пришлось носить маску, однако человек, переживший трансплантацию, обязан себя обезопасить, так как становится уязвимым к инфекциям из-за препаратов убивающих иммунитет.