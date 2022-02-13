Скрытная Куликова заговорила о тайном мужчине: Ревность ничего не может сохранить

Мария Куликова приоткрыла завесу тайны своей личной жизни.

Звезда "Склифосовского" крайне трепетно относится к своей личной жизни и не любит о ней распространяться. Мария живет с Виталием Кудрявцевым уже несколько лет, но говорит о своих отношениях крайне неохотно. Она не любит отвечать на вопросы журналистов о своей личной жизни и поклонников тоже держится стороной.

Редкий случай, чтобы Куликова добровольно заговорила о своем тайном мужчине. Артистка рассказала, что их отношения пережили многое, а теперь в них царит гармония и взаимопонимание. Даже несмотря на тяжелые графики, возлюбленные находят время друг на друга.

"Я не отношусь к каким-то сумасшедшим ревнивицам, потому что есть определенный опыт, и ревность, к сожалению, ничего не может сохранить. Даже если ты за руку будешь круглыми сутками держать человека, если он не захочет быть с тобой, это не поможет", – заявила Мария.

Ранее Мария Куликова прокомментировала отношения со своим экранным мужем Максимом Авериным. Артисты знакомы давно, еще с института, их связывает многое, поэтому они находятся в крайне теплых отношениях. Что же касается их экранных персонажей в сериале "Склифосовский", Мария уверена, что их расставание было ожидаемым поворотом, так как множество испытаний вели именно к этому. Однако Куликова дала надежду фанатам многосерийного фильма, она считает, что шанс на воссоединение семьи есть.