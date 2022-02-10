Бессердечная мать и подлая жена: факты о бурной молодости Брижит Бардо обнародуют

Скандальной славой актриса обзавелась еще в начале карьеры.

Во Франции снимут сериал о молодости Брижит Бардо. Лента будет называться "Б.Б.". Режиссер картины уже известен – это 80-летняя Даниэль Томпсон.

Старт съемок запланирован на конец февраля. Работа продлится два месяца. Площадки ленты будут располагаться в Париже – родном городе Брижит Бардо и на Лазурном побережье – в Сен-Тропе, где находится вилла знаменитости.

Актрису на главную роль уже утвердили, но пока ее имя не разглашается. Также известно, что в картине снимутся Виктор Бельмондо, Иван Аталь и Жеральдина Пайас. Интересно, что одного из любовников Брижит Бардо, Жана-Луи Трентиньяна, сыграет его внук Жюль Беншетри. Премьера сериала "Б.Б." запланирована на начало 2023 года.

Брижит Бардо прославилась в 1956 году после выхода фильма "И Бог создал женщину". Откровенная картина Роже Вадима шокировала пуританскую Францию и получила неодобрение со стороны церкви, однако стала невероятно популярна за рубежом, особенно в Голливуде. Бардо обзавелась репутацией скандалистки еще во времена бурной молодости. Она никогда не стеснялась в выражениях и не скрывала многочисленные романы.

Артистка была замужем пять раз, но ни в одном из браков счастья так и не познала. Второй муж знаменитости, актер Жак Шарье, однажды заявил, что Брижит Бардо – взбалмошная красавица, из которой вышла бессердечная мать и подлая жена. По слухам в период совместной жизни артистка мотала нервы Шарье. В порыве ревности мужчина даже пытался наложить на себя руки. Когда Брижит узнала, что носит ребенка от Жака, тут же захотела сделать аборт. Ребенок все же родился, актриса воспитывать малыша отказалась.

Единственный сын Брижит, Николя, рос с бабушкой. Когда Бардо приходила навестить мальчика, тот начинал орать как резаный. Это бесило артистку. Материнского инстинкта у нее не было. После развода с Жаком Шарье актриса назвала сына "паразитирующей опухолью". Спустя годы Бардо пожалела о своих словах и попыталась наладить отношения с наследником. Николя простить мать не смог.