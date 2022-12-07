Развод со звездой "Кухни" и новая жена на 14 лет моложе: что стало с известным актером Прониным

Звезде сериалов "Небо в огне" и "Разведчицы" не сразу улыбнулась удача в личной жизни.



Евгений Пронин стал одним из немногих актеров, которые завоевали любовь зрителей почти сразу после дебюта на экранах. Если в карьере артисту повезло довольно быстро, то в любовных делах все оказалось не так просто. В свое время он пережил тяжелый развод, а настоящую гармонию и счастье отцовства обрел лишь во втором браке.

Будущий актер родился в 1980 году и вырос в семье, не имеющей отношения к творчеству. Неудивительно, что Евгений долго не задумывался об актерской карьере и собирался поступать в Суворовское училище. Однако жизнь внесла в планы Пронина свои коррективы – он не смог пройти медкомиссию.

После неудачной попытки попасть в военное училище Евгений решился попытать счастья в театральном вузе. Он начал участвовать в постановках еще в старших классах и легко прошел отбор в Щукинское училище. В 2002 году Пронин успешно окончил учебу и вскоре начал сниматься.

Первой киноработой в карьере актера стал эпизод в сериале "Московские окна". После дебюта он сыграл еще несколько незаметных ролей, а затем снялся в фильме "Гарпастум". Картина имела большой успех и сделала из начинающего артиста настоящую звезду. С этого момента на него буквально посыпались новые предложения.

Личная жизнь Евгения Пронина была не менее насыщенной, чем карьера. Свою первую большую любовь, Екатерину Кузнецову, актер встретил в 2007 году. Коллеги познакомились на съемках картины "Сердцу не прикажешь" и прониклись друг к другу нежными чувства. Вскоре между ними закрутился служебный роман, который перерос в продолжительные отношения.

Спустя семь лет отношений, в 2014 году, влюбленные поженились. Многие искренне радовались за творческую пару и были уверены, что актеры построят крепкую семью. Однако брак просуществовал всего полгода. Супруги не смогли ужиться вместе и разошлись.

К счастью, вскоре после развода со звездой "Кухни" артисту удалось наладить личную жизнь. Он встретил продюсера Кристину Арустамову, которая младше его на 14 лет, и построил с ней гармоничный союз. Через три года после знакомства, в 2019-м, влюбленные поженились. А вскоре в семье родился сын Гарри. На тот момент актеру было уже 39 лет.

Сейчас, в свои 42 года, Евгений Пронин наслаждается семейным счастьем и продолжает строить карьеру. Артист часто радует поклонников новыми работами и почти не сходит с экранов.