"Иду в парную, там молодые леди": как живет 79-летняя звезда "Гардемаринов" Александр Пашутин

28 января день рождения отмечает народный артист России Александр Сергеевич Пашутин – звезда фильмов "Все наоборот", "Парад планет", "Высота 89", сериалов "Гардемарины, вперед!", "Паромщица", "Годунов", "Желтый глаз тигра". Актеру исполнилось 79 лет.
Александр Пашутин продолжает активно сниматься и играть в театре. Артист признается, что не ощущает возраста. Главный секрет знаменитости – любящая избранница Любовь. Пашутин женат в третий раз. Супруга на 13 лет младше Александра Сергеевича.
В свежем интервью Пашутин поведал, что именно жена следит за его здоровьем и питанием. "Следит за тем, чтобы я пошел в спортзал во всем чистеньком, ухоженный был", – поделился артист.
Александр Пашутин обожает спорт. Знаменитость посещает фитнес-клуб ежедневно, если не занят в спектаклях или в кино. 79-летний артист проводит время на беговой дорожке, играет в теннис и плавает в бассейне. В спортзал Пашутин ходит без жены. "Потом я иду в парную, и вот там молодые леди, девочки", - рассказал артист.
Как оказалось, у Пашутина уже семь внуков. От второй жены, актрисы Аллы Захаровой, у знаменитости есть дочь Мария. У наследницы Александра Сергеевича пятеро детей. У нынешней избранницы актера есть дочь от прошлых отношений. Падчерицу и ее двоих малышей Пашутин считает родными. Артист не скрывает, что работает в том числе для того, чтобы помогать многочисленным наследникам.
К жизни Александр Пашутин относится с позитивом. Знаменитость любит людей вокруг, никому не завидует.