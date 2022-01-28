Александрова из фильма "Горько" подтвердила развод с известным режиссером

Звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" и фильма "Горько" Юлия Александрова подтвердила слухи о разводе. Актриса и режиссер Жора Крыжовников расторгли брак еще год назад.
В соцсетях Александрова сообщила, что поддерживает с Крыжовниковым дружеское общение. Знаменитости разошлись на хорошей ноте ради наследницы Веры и так как "не самые плохие люди". Актриса и режиссер ценят все, что сделали друг для друга и не имеют имущественных или каких-либо других споров.
Александрова и Крыжовников познакомились еще во времена студенчества. Знаменитости вместе учились в ГИТИСе. Парой Юлия и Жора стали в процессе совместной работы в театре. На одной из репетиций Жора сделал актрисе предложение. Крыжовников снимал Александрову практически во всех своих проектах.
Союз Юлии и Жоры не был идеальным – однажды супруги уже расставались. Несколько лет назад актриса и режиссер дали друг другу еще один шанс. Ради ребенка звезды пытались утрясти разногласия.