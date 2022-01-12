Звезда сериалов и победитель "Ледникового периода" впервые стал отцом

Артист Федор Федотов показал фото из роддома.



Звезда сериалов "Последний аксель", "Медиум", "Шерлок в России" и других Федор Федотов сообщил радостную новость. 26-летний актер впервые стал папой.

Доброй вестью Федотов поделился в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта. Артист опубликовал фото из роддома. В кадре Федор держит на руках запеленутого в одеяльце младенца. У знаменитости родилась девочка. Малышку назвали Ульяной.

Федор Федотов женился в мае минувшего, 2021 года. Супруга актера Анастасия – режиссер и начинающая актриса.

Звезда "Последнего акселя" публично поблагодарила жену за наследницу. В соцсети артист написал, что восхищается Анастасией, считает ее человеком великих дел и мыслей. Федор гордится, преклоняется перед избранницей и не находит слов, чтобы выразить то, как сильно ее любит.

Федор Федотов отметил также, что его близкие и друзья с нетерпением ждали рождения крохи. Дедушка маленькой Ули, Михаил Федотов – автор книг о раннем развитии детей, уже подготовил массу литературы, которая должна помочь в ее воспитании.

Отметим, на днях Федор Федотов и фигуристка Татьяна Волосожар стали победителями шоу "Ледниковый период". Для зрителей итоги проекта стали полнейшей неожиданностью.